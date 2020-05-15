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    HaberlerEkonomi Haberleri Bankalar 18 Mayıs’ta 15 ilde kapalı
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    15.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Bankalar 18 Mayıs’ta 15 ilde kapalı

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB), sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 18 Mayıs pazartesi günü, banka şubelerinin kapalı olacağını bildirdi.

    Bankalar 18 Mayıs’ta 15 ilde kapalı

    TBB yönetim kurulunun sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerdeki banka şubelerine ve edimlere ilişkin duyuruda, İçişleri Bakanlığı’nın sokağa çıkma kısıtlaması kararında belirtilen 15 ilde 18 Mayıs Pazartesi günü banka şubelerinin kapalı olacağı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

    Şube dışı kanallar

    “Kısıtlama kapsamındaki bu 15 ilde yerleşik olan müşteriler bankacılık işlemlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilebilecektir. Edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 18 Mayıs olan müşterilerin ise edimlerinin 20 Mayıs’a ötelenmesi hususunda üyelere tavsiyede bulunulmuştur..”

    İçişleri Bakanlığı kararına göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15 il şöyle:
    “Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak.”

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