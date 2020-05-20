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    HaberlerEkonomi Haberleri Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Denizbank, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank çalışma saatleri
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    20.05.2020 - 10:01 |

    Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Denizbank, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank çalışma saatleri

    Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 15 şehirde dört gün süreyle uygulanan sokağa çıkma kısıtılmasının ardından banka şubelerinde işlemleri olan vatandaşlar bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Bayramda 81 ilin tamamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar kamu ve özel bankaların çalışma saatlerini araştırmaya devam ediyor. Peki Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

    Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Denizbank, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank çalışma saatleri

    Bankalar saat kaçta açılıyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 15 şehirde uygulanan dört günlük sokağa çıkma yasağı dün gece yarısında sona erdi. Yasağın sona ermesinin ardından banka şubelerinde işlemleri olan vatandaşlar banka şubelerinin saat kaçta açılıp kapandığı sorularına yanıt aramaya başladı. Bayramda 81 ilde uygulanacak dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde bank şubelerinde işlemleri olan vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki Banka şubeleri saat kaçta açılacak/kapanacak?

    BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

    Corona virüs nedeniyle Türkiye Bankalar Birliği tarafından çalışma saatleri ile ilgili alınan tavsiye kararının ardından özel bankaların büyük çoğunluğu çalışma saatlerinde değişikliğe gitmişti. Mayıs ayı başından itibaren ise özel bankalar normal çalışma saatlerine geri dönmeye başladı. Bankalar 09:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor.

    İtfaiye ekiplerinden Silivri'de yılan operasyonuİstanbul Silivri'de bir çiftlik evine giren boyu 2.5 metreyi bulan yılan İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.
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