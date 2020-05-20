Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Denizbank, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank çalışma saatleri

Bankalar saat kaçta açılıyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 15 şehirde uygulanan dört günlük sokağa çıkma yasağı dün gece yarısında sona erdi. Yasağın sona ermesinin ardından banka şubelerinde işlemleri olan vatandaşlar banka şubelerinin saat kaçta açılıp kapandığı sorularına yanıt aramaya başladı. Bayramda 81 ilde uygulanacak dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde bank şubelerinde işlemleri olan vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki Banka şubeleri saat kaçta açılacak/kapanacak?

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Corona virüs nedeniyle Türkiye Bankalar Birliği tarafından çalışma saatleri ile ilgili alınan tavsiye kararının ardından özel bankaların büyük çoğunluğu çalışma saatlerinde değişikliğe gitmişti. Mayıs ayı başından itibaren ise özel bankalar normal çalışma saatlerine geri dönmeye başladı. Bankalar 09:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor.