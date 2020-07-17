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    HaberlerEkonomi Haberleri Basın İlan Kurumu ve PTT’den gazetelere indirimli gönderi imkanı
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    17.07.2020 - 14:33 | | AA

    Basın İlan Kurumu ve PTT’den gazetelere indirimli gönderi imkanı

    Basın İlan Kurumu ile PTT arasında imzalanan sözleşmeyle, daha önceki yıllarda olduğu gibi resmi ilan yayınıyla alakalı gazeteler, Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüklerine, gazete nüshaları da dahil her türlü evrakı indirimli gönderebilecek.

    Basın İlan Kurumu ve PTT’den gazetelere indirimli gönderi imkanı

    Basın İlan Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, PTT tarafından kuru'a tanınan indirim ile bu gönderimler sağlanacak.

    Yapılan yeni sözleşmeyle gazetelerin söz konusu indirimden yararlanabilmesi için kargonun gönderileceği ildeki Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğünün müşteri kodunu, bulundukları yerlerdeki PTT şubelerine bildirmesi yeterli olacak. Yürürlüğe konulan sözleşmeyle, Basın İlan Kurumunun "www.bik.gov.tr "ve "www.ilan.gov.tr" internet sitelerinde yer alan süreli yayınlar listesindeki resmi ilan yayınıyla alakalı gazetelerin, Basın İlan Kurumu gönderilerindeki kargo giderlerinde önemli bir tasarrufta bulunmalarına imkan sağlanmış olacak. 

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