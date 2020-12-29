Basın İlan Kurumu’na yeni kurumsal kimlik

Kurumsal kimlikte kullanılan görsel gelenekten ilham alırken, kurumun gelecek projeksiyonunu da yansıtıyor.

Gelenek ve gelecek

Kurumun yeni logosunda kullandığı kahverengi, yazılı basının en temel sarf malzemesi olan ve medeniyet hamurundan elde edilen gazete kağıdını sembolize ediyor. Logo, BİK’in 60 yılık tecrübesini yansıttığı gibi yazılı basının oturmuş kültürünü ve bu tecrübesi ile bugünün gazeteciliğinin gerekliliklerini sentezleyerek ortaya sunduğu yeni gazeteciliği de vurguluyor.

İznik çinilerinin gözde rengi olan turkuaz kurulduğu 1961 yılından bugüne basın sektörüne katkı sağlayan, sektörün varlığını sürdürmesinde ve dönüşümünü gerçekleştirmesinde ana aktörlerden biri olan BİK’in, bu vizyonuna dikkat çekerken geleceği, dijitalleşmeyi ve kurumun bağımsızlığını da temsil ediyor.

Gelenekten beslenen, geleceğe hazır ve tüm çalışmalarıyla yazılı basının arkasındaki devlet güvenini temsil eden yeni logo ve tipografi, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulamaya alınacak.