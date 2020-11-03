85,80BİST1.1340.00EURO9.840.21USD8.440.07ALTIN513.411.81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Batman’da petrol üretimi % 40 arttı
    ABONE OL
    03.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Batman’da petrol üretimi % 40 arttı

    Türkiye’deki ham petrol üretiminin yüzde 62’sini gerçekleştiren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü’nce, 3 yılda 5 ildeki üretim miktarı yüzde 40 arttı. Bölge müdürlüğü, günlük 35 bin varil olan üretimini 2023’te 50 bin varile yükseltmeyi hedefliyor.

    Batman’da petrol üretimi % 40 arttı

    Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta yılda ortalama 70 sondaj faaliyetinde bulunuluyor.

    TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, 5 ildeki sahalarında üretim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirterek, petrolün yaklaşık yüzde 60’ının Batman, yüzde 30’unun Diyarbakır, geri kalan bölümünün ise Mardin, Şırnak ve Siirt sınırları içerisinde üretildiğini ifade etti.

    Demir, 2017’de günlük üretimin 24 bin varil civarında olduğunu dile getirerek, “Şimdi 35 bin varil seviyelerine geldik. Agresif petrol aramacılığı ve sondaj faaliyetleri neticesinde envanterimize yeni kuyularımızı kattık. Bu kuyularımızla üretim artışımız da kaçınılmaz oldu. Önümüzdeki süreçte daha yüksek rakamları, 2023’de günlük 50 bin varil üretime ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

    1209 kuyu var

    Beş ilde 1209 petrol kuyusunun aktif bir şekilde faaliyetini sürdürdüğünü kaydeden Demir, ayrıca 9 sondaj kulesinde de arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

     

    Milliyet'te Gündem (3 Kasım 2020)İşte gündemin öne çıkan haber başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: İzmir depreminin üzerinden 4 gün geçti! En kritik saatler...

    Son dakika: İzmir depreminin üzerinden 4 gün geçti! En kritik saatler...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

    Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

    Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

    Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan 3 cansız beden daha çıkarıldı

    Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan 3 cansız beden daha çıkarıldı 

    Sıradaki Haber