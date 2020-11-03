Batman’da petrol üretimi % 40 arttı

Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta yılda ortalama 70 sondaj faaliyetinde bulunuluyor.

TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, 5 ildeki sahalarında üretim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirterek, petrolün yaklaşık yüzde 60’ının Batman, yüzde 30’unun Diyarbakır, geri kalan bölümünün ise Mardin, Şırnak ve Siirt sınırları içerisinde üretildiğini ifade etti.

Demir, 2017’de günlük üretimin 24 bin varil civarında olduğunu dile getirerek, “Şimdi 35 bin varil seviyelerine geldik. Agresif petrol aramacılığı ve sondaj faaliyetleri neticesinde envanterimize yeni kuyularımızı kattık. Bu kuyularımızla üretim artışımız da kaçınılmaz oldu. Önümüzdeki süreçte daha yüksek rakamları, 2023’de günlük 50 bin varil üretime ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

1209 kuyu var

Beş ilde 1209 petrol kuyusunun aktif bir şekilde faaliyetini sürdürdüğünü kaydeden Demir, ayrıca 9 sondaj kulesinde de arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.