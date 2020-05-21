Bayrak taşıyıcı THY 87 yaşında

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi THY, 360 uçaklık modern filosu ve 127 ülkeyi kapsayan uçuş ağıyla, gökyüzündeki 87. yılını kutluyor.

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, ay yıldızlı bayrağı ilk kez 1933 yılında, toplam 23 koltuk kapasitesine sahip 5 uçaklık filosuyla taşımaya başlayan küresel marka, bugün 360 uçaklık modern bir filoya ve 127 ülkeyi kapsayan uçuş ağına ulaştı.

Operasyonlarına ilk olarak, ‘Devlet Hava Yolları İşletmesi’ adıyla İstanbul Atatürk Havalimanı’nda (eski adıyla Yeşilköy Havalimanı) başlayan THY, 1943 - 1945 yılları arasında filosuna kattığı yeni uçaklarla bugünkü başarının temellerini attı.

Hızlı ‘yükseldi’

Yolcu kapasitesinin ve hedeflerin büyümesiyle birlikte bayrak taşıyıcı, ilk yurt dışı seferini 1947 yılında, Ankara-İstanbul-Atina hattında gerçekleştirdi. TC-ABA tescil kodlu DC-3 uçağı ile gerçekleştirilen uçuş, toplamda 2 saat 40 dakika sürdü. 1951’de Lefkoşa, Beyrut ve Kahire uçuşları başladı.

1983’te, 30 uçaklık filosu ve 4 bin 37 koltuk kapasitesiyle 3 farklı kıtaya uçuş gerçekleştiren THY, Skylife dergisini de ilk kez 1983’te ‘THY Magazin’ adıyla yayınladı.

74 milyon yolcu

Küresel havacılık sektöründe yaşanan duraklama ve gerilemenin aksine THY, 2000’li yılların ilk döneminde yeni yatırımlar, açılan hatlar ve genişleyen filosu ile önemli bir büyüme sürecine girdi.

Uçuş ağını 2020 yılı itibarıyla 127 ülke ve 322 destinasyona kadar genişleten THY, 2019 yılında 74 milyonun üzerinde yolcu taşıdı.

Önemli görevler

Koronavirüs salgını sürecinde diğer ülkelere nazaran daha başarılı bir süreç geçiren Türkiye’nin bu başarısında THY’nin da önemi katkısı oldu. İş, eğitim ya da tatil amacıyla yurt dışında bulunan ve uçuşların durması sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan on binlerce vatandaş, THY’nin tahliye uçuşlar ile yurda getirildi.

‘Gurur yolculuğu’

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, bundan 87 yıl önce yola çıktıklarında gökyüzünde yalnızca 23 misafirlerini ağırlayabilecekleri 5 uçaklarının olduğunu anımsattı.

Bugün dünyanın en köklü, en iyi hava yolu şirketleri arasında olduklarının altını çizen Aycı, şunları kaydetti:

“Her gün yüz binlerce misafirimizi sevdiklerine kavuşturabileceğimiz bir kapasiteye sahibiz. THY’nin yıldan yıla artan bu başarısının kaynağında taşıdığımız ay yıldızlı bayrağımıza duyduğumuz sevgi ve sorumluluk var. Elbette 87. yılımızı yerde kutluyor olmaktan mutsuzuz ancak tüm dünyanın yaşadığı ve en çok havacılık sektörünü etkileyen bu zorlu süreci de atlatacak, gurur yolculuğumuza devam edeceğiz. Gökyüzündeki 87 yıllık yolculuğumuz boyunca nice fırtınalı günler yaşadık, nice zor zamanları atlatıp bayrağımızı daha güçlü şekilde dalgalandırdık. Karşılaştığımız bu zorluk da bize güç katacak, çok şey öğrenecek, 90 ve 100. yıl dönümümüzde küresel hava yolu endüstrisinde daha iyi bir konumda olacağız.”

İç hatlar 4 Haziran’da

Öte yandan Aycı, iç hat seferlerinin 4 Haziran’da dış hat seferlerinin ise 10 Haziran’da başlayacağını duyurdu.