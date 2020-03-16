BİST95.6050EURO7,01-0,31USD6,31-0,32ALTIN311,14-2,88
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bayraktar TB2 İHA'ların Ukrayna'da uçuş testleri yapıldı
    ABONE OL
    16.03.2020 - 04:20 | | AA

    Bayraktar TB2 İHA'ların Ukrayna'da uçuş testleri yapıldı

    Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) kompleksinin uçuş testleri gerçekleştirildi.

    Bayraktar TB2 İHA'ların Ukrayna'da uçuş testleri yapıldı

     

    Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bayraktar TB2 İHA'ların Ukrayna ordusunun kullanımına girdiği anımsatıldı.

    Bayraktar TB2 İHA'ların uçuş testlerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Bayraktar'ı hızlı şekilde havaya kaldırdık ve savaş eğitimine başladık." ifadelerine yer verildi.

    Bayraktar TB2'nin Ukrayna Hava Kuvvetlerini güçlendirdiği vurgulanan açıklamada, "Suriye'deki gelişmeler, özellikle Esed'in ordusuna yönelik saldırılar, Türk İHA'ların çok etkili olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

    Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı 6 adet Bayraktar TB2 İHA’ları bir süre önce teslim edilmiş ve kabul testleri başarıyla gerçekleştirilmişti.

    Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldiFransa'da yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 5 bin 400'e çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Akdeniz'de korkutan deprem

    Akdeniz'de korkutan deprem

    SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar!

    SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar!

    Sıcaklıklar koronavirüsü etkiler mi? İşte hava durumu ve o sorunun cevabı

    Sıcaklıklar koronavirüsü etkiler mi? İşte hava durumu ve o sorunun cevabı

    Herkese yetecek kadar makarna var

    Herkese yetecek kadar makarna var

    Sıradaki Haber