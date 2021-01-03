BES fon büyüklüğü 171 milyar TL oldu

Salgın döneminin, bireysel ve ulusal açıdan karşılaşılabilecek risklere karşı tasarrufların öneminin bir kez daha dikkatleri çektiğini ifade eden Benli, “Bireysel Emeklilik Sistemi’nin sürdürülebilir büyümesinin desteklenmesi için sayısı 20 milyonu aşan 18 yaş altı kesimin sisteme dahil edilmesini sağlayacak düzenlemenin yapılması önemli bir adım olur” dedi.

Benli, sigorta sektörünün büyümesine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise, “Prim üretiminde kasım sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.1 büyüme yaşandı. Sigorta şirketlerinin 2020’nin üçüncü çeyreği itibarıyla aktif büyüklüğü yaklaşık 290 milyar liraya ulaştı” bilgilerini verdi.