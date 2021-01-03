03.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
BES fon büyüklüğü 171 milyar TL oldu
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Emeklilik Gözetim Merkezi’nin verilerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve otomatik katılımdaki toplam katılımcı sayısının 12.6 milyonu aştığını, devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünün ise yaklaşık 171 milyar liraya ulaştığını söyledi. Benli, “BES ve otomatik katılım uygulamasında 2020 yılının 11 aylık döneminde fon büyüklüğünde yüzde 30’a yakın önemli bir artış oldu. Bu durum salgın döneminde sisteme olan güvenin de bir işareti olarak değerlendirilmektedir” dedi.
Salgın döneminin, bireysel ve ulusal açıdan karşılaşılabilecek risklere karşı tasarrufların öneminin bir kez daha dikkatleri çektiğini ifade eden Benli, “Bireysel Emeklilik Sistemi’nin sürdürülebilir büyümesinin desteklenmesi için sayısı 20 milyonu aşan 18 yaş altı kesimin sisteme dahil edilmesini sağlayacak düzenlemenin yapılması önemli bir adım olur” dedi.
Benli, sigorta sektörünün büyümesine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise, “Prim üretiminde kasım sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.1 büyüme yaşandı. Sigorta şirketlerinin 2020’nin üçüncü çeyreği itibarıyla aktif büyüklüğü yaklaşık 290 milyar liraya ulaştı” bilgilerini verdi.
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