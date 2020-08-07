BES’teki büyüklük 150 milyar TL’yi aştı

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye’de 27 Ekim 2003’te başlayarak 17. yılına doğru emin adımlarla ilerliyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES’e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından ‘BES istatistikleri’ ve ‘OKS istatistikleri’ şeklinde 2 ayrı başlık altında yayımlıyor.

EGM temel gösterge verilerinden AA’nın derlediği bilgilere göre, 24 Temmuz itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 844 bin 105 oldu. Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 121 milyar 909.7 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 19 milyar 582.6 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 141 milyar 492.3 milyon lira oldu. Aynı dönem itibariyle BES’ten emekli olan kişi sayısı da 127 bin 72’ye ulaştı.

BES katılımcı fon tutarının 103 milyar 737.3 milyon lirası faizli fonlarda, 18 milyar 172.4 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 17 milyar 976.5 milyon lirası faizli, 1 milyar 606.1 milyon lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor.

OKS’deki 5 milyon 494 bin 893 çalışanın biriktirdiği 10 milyar 93.7 milyon TL’lik fon tutarının ise 3 milyar 715.8 milyon lirası faizli fonlarda, 6 milyar 377.9 milyon lirası faizsiz fonlarda yer alıyor.

Böylelikle BES ve OKS toplam katılımcı fon tutarının 107 milyar 453.1 milyon lirası faizli, 24 milyar 550.3 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor.