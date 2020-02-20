Beta Tea hedef yükseltti

Trabzon’da bir çay işleme tesisi bulunan, Beta Tea 2014’te Euromonitor verilerine göre dünyanın 12. çay firması oldu.



500 çeşit var



500 çeşide sahip Beta Tea’nin 2020 hedefleri arasında Doğu Avrupa, Amerika ve Ortadoğu gibi bölgelerde ihracatı artırmak var.