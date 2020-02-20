20.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Beta Tea hedef yükseltti
Beta Tea, yurtdışı pazarında emin adımlarla ilerliyor. 1978 yılında Adana’da kurulan Beta Tea, Türkiye’ye ithal çayı getiren ilk firma olan şirket, 1987’de çay ithalatına başladı.
Trabzon’da bir çay işleme tesisi bulunan, Beta Tea 2014’te Euromonitor verilerine göre dünyanın 12. çay firması oldu.
500 çeşit var
500 çeşide sahip Beta Tea’nin 2020 hedefleri arasında Doğu Avrupa, Amerika ve Ortadoğu gibi bölgelerde ihracatı artırmak var.
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