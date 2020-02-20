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    20.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Beta Tea hedef yükseltti

    Beta Tea, yurtdışı pazarında emin adımlarla ilerliyor. 1978 yılında Adana’da kurulan Beta Tea, Türkiye’ye ithal çayı getiren ilk firma olan şirket, 1987’de çay ithalatına başladı.

    Beta Tea hedef yükseltti

    Trabzon’da bir çay işleme tesisi bulunan, Beta Tea 2014’te Euromonitor verilerine göre dünyanın 12. çay firması oldu.

    500 çeşit var

    500 çeşide sahip Beta Tea’nin 2020 hedefleri arasında Doğu Avrupa, Amerika ve Ortadoğu gibi bölgelerde ihracatı artırmak var.

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