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    HaberlerEkonomi Haberleri Beyaz eşya satışları yüzde 14 yükseldi
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    22.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Beyaz eşya satışları yüzde 14 yükseldi

    Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, “6 ana ürün grubundaki Türkiye satışlarımız ocak-eylül döneminde bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 arttı. İç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlarımız ise 20 milyon 877 bin 922 adet ile geçen yılın sadece yüzde 1 gerisinde gerçekleşti. Böyle zor bir sene için çok iyi bir sonuç olduğuna inanıyoruz” dedi.

    Beyaz eşya satışları yüzde 14 yükseldi

    Dinçer, eylül verilerine göre 6 ana ürün grubunda iç satışların adet bazında da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttığını bildirdi. Pandemi ile birlikte evde geçirilen zamanın beyaz eşyaya olan ilgiyi artırdığını belirten Dinçer, şunları söyledi: “Kovid-19’un yurt dışındaki ana pazarımız olan Avrupa’yı ciddi şekilde etkilemesi nedeniyle yılın ilk 9 ayında ihracatta yüzde 6 daralma meydana geldi. İhracattaki daralmayı, ekonomide alınan önlemler ve Türk tüketicisinin bizlere güveni sayesinde iç satışlarımızla dengeledik.”

    Türkiye’nin, yüzde 7’lik beyaz eşya üretim hacmi ile Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci üretim üssü olduğunu belirten Dinçer, sektörün doğrudan 60 bin, dolaylı olarak da 600 bin kişiye istihdam sağlayan büyük bir ekosistem olduğunu vurguladı. Dinçer, “Rekabet gücümüzü korumamız ve Kovid-19 sonrası fırsatları değerlendirebilmemiz için tedarik, üretim ve Ar-Ge alanında teşvikler sağlanması, dijital dönüşüme yatırım yapılması ve teknoloji odaklı gelişime uygun insan kaynağının yetiştirilmesi gerekiyor” dedi.

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