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    HaberlerEkonomi Haberleri Beyaz eşyaya 12 milyar TL teşvik
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    17.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Beyaz eşyaya 12 milyar TL teşvik

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, rekabet gücünü artıracak her alanda beyaz eşya sektörüyle yakın iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini belirterek, “2012’den bu yana sektörde 12 milyar liralık yatırımı teşvik ettik ve 10 bine yakın ilave istihdam oluşmasını sağladık” dedi.

    Beyaz eşyaya 12 milyar TL teşvik

    Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Toplantısı, Bakan Varank’ın da katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

    Varank, buradaki konuşmasında, beyaz eşya sektörünün Türkiye’nin yüz akı sektörlerinden biri olduğunu dile getirerek, “Üretim hacminiz, cironuz, katma  değere ve ihracata katkınızla ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynuyorsunuz.  Mükemmele yakın işleyen tedarik zincirleriniz sayesinde, Avrupa’nın birinci,  dünyanın ikinci büyük üretim üssüyüz” ifadelerini kullandı.

    Türkiye’de en fazla patente sahip sektörün beyaz eşya sektörü olduğuna dikkati çeken Varank, Ar-Ge’ye verilen önemin patent sayılarına yansıdığını söyledi.

    ‘Olumlu sinyaller’

    Varank, makroekonomik verileri de yakından takip ettiklerini belirterek, “Sanayimizi her zaman ayakta tutacağız. Hasarın boyutlarını minimuma indirmek ve bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

    Otomotiv ve tekstil sektörlerinden, normalleşmeye geçişle ilgili olumlu sinyaller alındığına işaret eden Varank, içinden geçilen kritik zamanlarda tedbirlere azami seviyede uyarak yeni normale hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.

    Yeni döneme hazırlık

    Çalışan sağlığını güvence altında tutma noktasında üretim öncesi ve sonrasındaki iş süreçlerinin planlaması gerektiğini ifade eden Varank, alınması gereken önlemlerde yol gösterici olması için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından bir kılavuz hazırlandığını hatırlattı. Varank, kılavuzu baz alarak bir kontrol listesi de oluşturduklarını belirterek şöyle devam etti:

    “Bu listeden hareketle dünyada da öncü olacak şekilde belgelendirme faaliyetleri yapacağız. Herhangi bir kuruluş bize başvurup, ‘belge almak istiyorum, işletmemi tescil etmek istiyorum’ derse, yerinde denetimler sonrasında uygun olanları TSE’den belgelendireceğiz. Temiz üretimin, enfeksiyona karşı tedbirlerin dünya ticaretinde çok önemli bir hale geleceğini biliyoruz. Attığımız bu adımla yeni döneme şimdiden hazırlığımızı yapmış oluyoruz.”

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