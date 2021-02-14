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14.02.2021 - 16:59 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü'nden personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Beykent Üniversitesi Rektörlüğü 18 Öğretim Üyesi istihdam edecek.

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü'nden personel alım ilanı

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü 6 Araştırma Görevlisi ve 18 Öğretim Üyesi istihdam edecek. Başvurular, Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.

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