14.02.2021 - 16:59 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
Beykent Üniversitesi Rektörlüğü'nden personel alım ilanı
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Beykent Üniversitesi Rektörlüğü 18 Öğretim Üyesi istihdam edecek.
Beykent Üniversitesi Rektörlüğü 6 Araştırma Görevlisi ve 18 Öğretim Üyesi istihdam edecek. Başvurular, Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.
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