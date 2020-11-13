13.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Beymen’den iki yeni ödeme sistemi
Beymen, alışverişlerde temassız ve uzaktan alışveriş servisini başlattığını duyurdu. Bu yeni servisle VIP müşteriler, Beymen’lerdeki alışverişlerinde, BonusFlaş uygulamalarına gönderilen bildirimle kasaya gitmelerine, kredi kartını kullanmalarına ve pin kodu girmelerine gerek kalmadan ödemelerini GarantiPay üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor.
Beymen Grup CEO’su Elif Çapçı, “Beymen dostlarına mağazalarımızda sunduğumuz ayrıcalıklı Beymen deneyimine istedikleri yerden, diledikleri zaman aynı kalitede ulaşabilmelerini sağlamak, gerek mağazalarımızda gerekse uzaktan alışverişlerini pandemi şartlarına uygun olarak kolaylaştırmak için pek çok yeni servis geliştirdik. ‘Olduğunuz Her Yer Beymen’ çatısı altında sunduğumuz servislerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.
Esenyurt'ta zincirleme trafik kazasıİstanbul Esenyurt TEM bağlantı yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu, bir otomobil alev alev yandı. Yanan otomobildeki 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Toplam 5 yaralının bulunduğu kazada bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.