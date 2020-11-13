Beymen’den iki yeni ödeme sistemi

Beymen Grup CEO’su Elif Çapçı, “Beymen dostlarına mağazalarımızda sunduğumuz ayrıcalıklı Beymen deneyimine istedikleri yerden, diledikleri zaman aynı kalitede ulaşabilmelerini sağlamak, gerek mağazalarımızda gerekse uzaktan alışverişlerini pandemi şartlarına uygun olarak kolaylaştırmak için pek çok yeni servis geliştirdik. ‘Olduğunuz Her Yer Beymen’ çatısı altında sunduğumuz servislerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.



