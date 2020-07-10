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    HaberlerEkonomi Haberleri Biden Pennsylvania'da ekonomik vaatlerde bulundu
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    10.07.2020 - 03:02 | | AA

    Biden Pennsylvania'da ekonomik vaatlerde bulundu

    ABD'de Demokratların başkan adayı Joe Biden, 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD ekonomisinde "en agresif hükümet yatırımı" olarak nitelendirdiği ekonomik vaatlerini açıkladı.

    Biden Pennsylvania'da ekonomik vaatlerde bulundu

     

    Pennsylvania'nın Scranton kentinde, çocukluğunun geçtiği evin yakınlarındaki bir metal fabrikasında destekçileri ile buluşan eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, Başkan Trump'ı, Kovid-19 salgını ve iklim krizlerini gözardı etmek ve sistematik bir ırkçılıkla ülkede halkı bölücülüğe yönlendirmekle suçladı.

    Trump hakkında, "Onun başarısızlıkları korkunç bir insan maliyetine ve derin bir ekonomik bedele dönüşecek" diyen Joe Biden, çalışan ailelerin defalarca "yönetimin yetersizliğinden dolayı" bedel ödediklerini söyledi.

    Amerikan üretimine öncelik vurgusu

    Demokrat başkan adayı Biden, konuşmasında, ABD imalat ve teknoloji sektörlerini canlandırma amaçlı bazı taahhütlerde de bulundu.

    Biden, Amerikan üretimi olan mal ve hizmetlerin hükümet tarafından satın alınması için 4 yılda 400 milyar dolarlık bir fon oluşturacaklarını, ABD merkezli teknolojik araştırma ve geliştirme çabaları için ise 300 milyar dolar ayıracaklarını ifade etti.

    Joe Biden ayrıca, yürürlükte olan ancak devlet kurumlarının her zaman hassas davranmadığı "Amerikan ürünü tercih et" (Buy American) yasasının takibini sıkılaştıracağını belirtti.

    Biden, bu hamlelerin 5 milyon yeni istihdam oluşturacağına vurgu yaparken, söz konusu bütçeler için hangi kaynakları kullanacağı konusunda ise açıklama yapmadı.

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