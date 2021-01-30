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30.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Bilgisayara Porsche dizaynı geldi

Porsche Design’ın üst seviye dizüstü bilgisayar Porsche Design Acer Book RS, Teknosa mağazalarında ve Teknosa.com.tr’de teknoloji severlerin beğenisine sunuldu.

Bilgisayara Porsche dizaynı geldi

Tamamen metal, kompakt bir kasaya sahip olan Porsche Design Acer Book RS, gücünü 11. Nesil Intel Core i7 işlemci ve NVIDIA GeForce MX350 GPU bileşenlerinden alıyor. Dizüstü bilgisayarın ağırlığı ise yalnızca 1.2 kg. Kasanın üst kısmında, hafif olmasına rağmen güçlü bir malzeme olan karbon fiber kaplama yer alıyor. Intel Evo platformu onaylı Porsche Design Acer Book RS, anında uyanma, gerçek pil ömrü ve hızlı şarj gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

    Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.
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