Bilgisayarı olmayan öğrenci kalmasın

Uzaktan eğitimde öğrencilerin bilgisayar ve internet açığı sürerken, yarıyıl tatilinin bunun kapatılmasında fırsat olabileceği belirtiliyor. 15 Şubat’ta okulların bazı sınıflar için açılması planlansa da uzaktan eğitimin sürmesi bekleniyor.



Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, öğrencilerin gerek tablet gerekse internete erişim noktasındaki açığının yarıyıl tatili fırsatından yararlanılarak kapatılması gerektiğini söyledi.



Hizmet fonu ve iletişim sektöründe biriken paralarla her öğrenciye internet ve tabletin kısa sürede ulaştırılarak eğitimde fırsat eşitsizliğine son verilmesi gerektiğini belirten Altay, “Bakanlığın açıkladığı 9 milyon 600 bin öğrencinin pek çoğu da evinde internet olmadan yakınlarının komşularının internetinden girerek ve aile fertlerinin donanımsal olarak elverişsiz telefonlarından çok zor şartlarda eğitimlerini sürdürmeye çalışıyorlar” dedi.



Altay, öğrenciler için bilgisayar ve internetin artık lüks değil zaruri bir eğitim aracı haline geldiğini dile getirerek, “MEB, 9 milyon 600 bin öğrencinin uzaktan eğitime erişebildiğine dair açıklama yaptı. Eylül ve ocak arasında 445 bin 750 öğrenciye tablet dağıldığını açıkladı. Ülkemizde 18 milyon öğrenci olduğu hesaba katılırsa milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitim için internet ve gerekli cihazlara ulaşamadığı görülüyor. Dağıtılan tablet sayısı az” diye konuştu.



Fiyatlar çok arttı



Ayrıca kur nedeniyle fırsatçıların ortaya çıkmasıyla tablet ve bilgisayar fiyatlarının geçen yıla oranla 2 katından daha fazla arttığını kaydeden Altay, şunları söyledi: “Bu nedenle maddi gücü elverişli olmayan veliler bu cihazları alamıyor. Bizlere gelen şikayetlerde bazı ucuz tabletlerin ise çok çabuk arıza verdiği ve servis-onarım noktasında sıkıntı yaşandığı söyleniyor. Ülkemizde 24 milyon hanenin sadece yüzde 48’inde internet var. 4 kişilik bir ailenin aylık internet masrafı en az 70 lira. Asgari ücretle çalışanlar için bu ödeme ağır yüktür. Bu rakamın ya çok düşük bir seviyeye çekilmesi ya da internetin bedava olması gerekiyor.

Ayrıca bazı köy ve ilçelerde altyapı olmadığından internet hizmeti verilemiyor. Bilindiği üzere salgın nedeniyle uzaktan eğitim zarureti doğunca ülkenin her bölgesinin internete erişim ihtiyacı ortaya çıktı. Ulaştırma Bakanlığı’nın devreye girerek soruna el atması ve her köy ilçeye internet sağlanması gerekiyor.”



Halen yüzde 30’unda yok



Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe de, öğrencilerin yüzde 64’ünün televizyon ve internetinin bulunduğunu aktararak, şöyle konuştu: “Milli Eğitim Bakanı çocuklarımızın yüzde yirmisinin interneti olmadığını açıklamıştı. Başka bir deyişle 3 milyon 621 bin 772 öğrenci uzaktan eğitimden yararlanamıyor. Bu öğrencilerin yüzde 5’inin yani 905 binin evinde televizyon da yok. Ankara, İstanbul gibi büyük kentlerde bile öğrencilerin yüzde 65’inin EBA’dan faydalandığı tahmin ediliyor. Bu dönemde yine en büyük mağduriyeti, yoksul ailelerin çocukları yaşıyor. Fark açılıyor. Diğer yandan uzaktan eğitimin dijital uçurum açısından tartışılması söz konusu ve bilgisayar sahibi olmayan yüzde 30 öğrencinin durumu bu açıdan düşündürücü. Yarıyıl tatilinde bu eksiğin giderilmesi için hamle yapılmalı. Biz de dernek olarak bir kampanya başlatıyoruz.”