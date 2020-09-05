BiliÅŸim Vadisi'nde imzalar atÄ±ldÄ±! 100 milyon liralÄ±k giriÅŸim sermayesi yatÄ±rÄ±m fonu

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BiliÅŸim Vadisi Eren BÃ¼lbÃ¼l Konferans Salonu'nda dÃ¼zenlenen "BiliÅŸim Vadisi GiriÅŸim Sermayesi YatÄ±rÄ±m Fonu Ä°mza TÃ¶reni"nde konuÅŸan VakÄ±f KatÄ±lÄ±m YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ã–ztÃ¼rk Oran, TÃ¼rkiye'nin geÃ§irdiÄŸi bu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n, yerli ve milli olmasÄ± gerektiÄŸi konusunda toplumsal bir mutabakatÄ±n saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kurum olarak, planlarÄ±nÄ± teknoloji ile bÃ¼yÃ¼me vizyonu doÄŸrultusunda oluÅŸturduklarÄ±nÄ± vurgulayan Oran, "Ã–zellikle sanayi hamlesi programÄ± kapsamÄ±nda kendimizi bÃ¼yÃ¼me modelinin bir parÃ§asÄ± olarak kabul ederek, istihdam saÄŸlamaya yÃ¶nelik faaliyet gÃ¶steren tÃ¼m giriÅŸimcilerin yanÄ±nda olduk, yatÄ±rÄ±mlarÄ±na kaynak saÄŸladÄ±k. Teknolojik yatÄ±rÄ±mlarÄ±yla Ã¼lkemize katma deÄŸer saÄŸlayan firmalara pozitif ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yaparak, teknokentlerde Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalara imza attÄ±k. GiriÅŸim sermayesi yatÄ±rÄ±m fonlarÄ±mÄ±zla yÃ¼ksek teknoloji ve inovasyon konusunda start-up ÅŸirketlere ihtiyaÃ§ duyduklarÄ± fon desteÄŸini saÄŸlamakta tereddÃ¼t etmedik." ifadesini kullandÄ±.

Â Oran, KOBÄ°'lerin ihtiyaÃ§ duyduklarÄ± finansal kaynaklara ulaÅŸmalarÄ± iÃ§in kendi kaynaklarÄ± yanÄ±nda Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± ile yaptÄ±klarÄ± anlaÅŸmalarla KOSGEB, kalkÄ±nma ajanslarÄ±, teknokentler gibi kurumlarla iÅŸ birliklerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini dile getirdi.

Â Oran, TÃ¼rkiye genelinde 335 organize sanayi bÃ¶lgesi ve 84 teknokentte, firmalarÄ±n ihtiyaÃ§ duyduÄŸu finansal kaynaklarÄ± sunduklarÄ±nÄ± kaydetti.

Â "BU YATIRIM FONUYLA Ã‡OK DAHA Ã–NEMLÄ° PROJELER Ä°Ã‡Ä°N KAYNAK AYIRABÄ°LECEÄžÄ°Z"

Â BiliÅŸim Vadisi GiriÅŸim Sermayesi YatÄ±rÄ±m Fonu'nun yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± arasÄ±nda yer almaktan mutluluk duyduklarÄ±nÄ± aktaran Oran, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"VakÄ±f KatÄ±lÄ±m olarak bugÃ¼ne kadar hayata geÃ§irdiÄŸimiz pek Ã§ok proje ve desteÄŸin yanÄ±nda, artÄ±k bu yatÄ±rÄ±m fonuyla Ã§ok daha Ã¶nemli projeler iÃ§in kaynak ayÄ±rabileceÄŸiz. TÃ¼rkiye'nin teknolojik geliÅŸim ve deÄŸiÅŸiminde Ã¶nemli bir rol oynayan BiliÅŸim Vadisi'nin, bu yatÄ±rÄ±m fonu ile artÄ±k Ã§ok daha deÄŸerli bir pozisyon alacaÄŸÄ±mÄ±za da inanÄ±yorum. Bu fon sayesinde destekleyeceÄŸimiz pek Ã§ok firma ve projenin, yakÄ±n zamanda Ã¼lkemizin teknolojik deÄŸiÅŸimine Ã¶nemli katkÄ±lar sunacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. Bu vesileyle 100 milyon liralÄ±k bu fonun kurulmasÄ±nda bizlerle beraber elini taÅŸÄ±n altÄ±na koyan BiliÅŸim Vadisi ve Albaraka TÃ¼rk'e teÅŸekkÃ¼rlerimi sunuyor, bu vizyoner projenin Ã¼lkemize hayÄ±rlar getirmesini diliyorum."

"BERABER BU Ä°ÅžÄ°N BAÅžARISI Ä°Ã‡Ä°N KOÅžTURUYOR OLACAÄžIZ"Â Â

Â Albaraka TÃ¼rk Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ MelikÅŸah Utku da bÃ¼tÃ¼n teknoloji anlamÄ±nda start-uplara destek verecek bir model inÅŸa edileceÄŸini belirterek, bunun kurulacak fon bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ve start-uplara yÃ¶nelik giriÅŸim sermayesi aÃ§Ä±sÄ±ndan en bÃ¼yÃ¼k fonlardan birisi olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Projeden heyecan duyduÄŸunu dile getiren Utku, "HÄ±zlÄ± ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±, pandemi sÃ¼recine raÄŸmen SayÄ±n BakanÄ±mÄ±z da destek verdiler, Ã§ok hÄ±zlÄ± ÅŸekilde hayata geÃ§iriyor olacaÄŸÄ±z. Beraber bu iÅŸin baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in koÅŸturuyor olacaÄŸÄ±z. Ã–ncÃ¼ler yol aÃ§arlar ama bir defa yol aÃ§Ä±ldÄ± mÄ± da baÅŸarÄ±lar geliyor olacak." ifadesini kullandÄ±.

BiliÅŸim Vadisi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Habip Asan ise BiliÅŸim Vadisi'nin yapÄ±sÄ± ve Ã¶zelliklerini katÄ±lÄ±mcÄ±lara anlattÄ±.

Â Asan, vadinin TÃ¼rkiye'nin ihtiyacÄ± olan yazÄ±lÄ±mcÄ± niteliÄŸini ve niceliÄŸini artÄ±rmak, TÃ¼rkiye'nin ihtiyacÄ± olan yazÄ±lÄ±mlarÄ± aÃ§Ä±k kaynak ekosistemiyle geliÅŸtirmek amacÄ±yla kurulan TÃ¼rkiye AÃ§Ä±k Kaynak Platformu'nun da proje yÃ¼rÃ¼tÃ¼cÃ¼sÃ¼ olduÄŸunu kaydetti.

Â KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan fonun kurulmasÄ± iÃ§in Albaraka PortfÃ¶y YÃ¶netimi AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Emin Ã–zer, VakÄ±f KatÄ±lÄ±m BankasÄ± AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°kram GÃ¶ktaÅŸ, BiliÅŸim Vadisi Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Serdar Ä°brahimcioÄŸlu, Albaraka TÃ¼rk Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ MelikÅŸah Utku tarafÄ±ndan imzalar atÄ±ldÄ±.

Â TÃ¶rene, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank da katÄ±ldÄ±.

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