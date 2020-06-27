Bilişime genç iş gücü

150 genç, 4 ay boyunca teknik ve uygulamalı eğitimler alacak. Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney, “Birçok iş dalının kaybolmasına henüz hiçbir ülke hazır değil. Gelecek vadeden mesleklerde içinde yaratıcılık olan, insan ilişkileri gerektiren işler ama en çok da yapay zeka ve veriyle ilgili meslekler ön planda olacak” dedi.