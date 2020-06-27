27.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Bilişime genç iş gücü
Bilişim sektörüne genç iş gücü kazandırmak için Türkiye İşveren Sendikası Konfederasyonu (TİSK), Teknolojide Kadın Derneği(Wtech) iş birliği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD’nin teknik desteğiyle ‘Genç Dönüşüm Eğitim Programı’ projesi hayata geçiriliyor.
150 genç, 4 ay boyunca teknik ve uygulamalı eğitimler alacak. Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney, “Birçok iş dalının kaybolmasına henüz hiçbir ülke hazır değil. Gelecek vadeden mesleklerde içinde yaratıcılık olan, insan ilişkileri gerektiren işler ama en çok da yapay zeka ve veriyle ilgili meslekler ön planda olacak” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.