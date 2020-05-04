04.05.2020 - 09:20 |
Bim aktüel 5 Mayıs kataloğu! Bim açılış kapanış saatleri! Bu hafta aktüel kataloğunda neler var?
Bim aktüel kataloğu fırsatları belli oldu. Tüketicilere çeşitli avantajlar sunan aktüel kataloğu Bim'in internet sitesinde yayımlandı. Bakım ürünlerinden takılara kadar pek çok ürün 5 Mayıs Bim aktüel kataloğunda yer alıyor. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda makyaj aynalı taşınabilir şarj aleti 59,90 TL satış fiyatı ile yer aldı. Bim'in açılış kapanış saati ve aktüel kataloğu ürünleri merak ediliyor. İşte Bim aktüel 5 Mayıs kataloğu...
Bim aktüel 5 Mayıs kataloğu yayımlandı. Vatandaşlar Bim aktüel kataloğunda yer alan ürünleri merakla araştırıyor. Her hafta salı ve cuma günleri avantajları tüketicilerle buluşturan Bim, yurdun dört bir tarafından hizmet veriyor. Bim'in açılış ve kapanış saatleri de merak konusu. Peki Bim açılış kapanış saatleri nedir? İşte 5 Mayıs Bim aktüel kataloğu...
BİM AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
BİM 09:00 - 21:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Bayrampaşa meyve sebze halinde kısıtlamanın kalkmasıyla yoğunluk yaşandıKoronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük kısıtlama kararının ardından Bayrampaşa meyve sebze halinde gece saatlerinde yoğunluk oluştu. Başlayan yoğunluk sürerken, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görülürken, uyarı yapılmaması ise dikkat çekti.