Bim aktüel 5 Mayıs kataloğu! Bim açılış kapanış saatleri! Bu hafta aktüel kataloğunda neler var?

Bim aktüel 5 Mayıs kataloğu yayımlandı. Vatandaşlar Bim aktüel kataloğunda yer alan ürünleri merakla araştırıyor. Her hafta salı ve cuma günleri avantajları tüketicilerle buluşturan Bim, yurdun dört bir tarafından hizmet veriyor. Bim'in açılış ve kapanış saatleri de merak konusu. Peki Bim açılış kapanış saatleri nedir? İşte 5 Mayıs Bim aktüel kataloğu...

BİM AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

BİM 09:00 - 21:00 saatleri arasında hizmet veriyor.





