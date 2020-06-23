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    HaberlerEkonomi Haberleri BİM ’den güneş enerjisi hamlesi
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    23.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    BİM ’den güneş enerjisi hamlesi

    BİM’in, karbon ayak izini azaltmak yönünde adım attığı duyuruldu. BİM’den yapılan açıklamaya göre, BİM’in depolarında kullanılan enerjinin çok büyük kısmı güneş enerjisinden sağlanacak.

    BİM ’den güneş enerjisi hamlesi

    Açıklamada şöyle denildi:

    “Hiçbir şekilde arsa veya arazi işgal etmeden, depoların çatılarına kurulacak GES sistemi ile güneş enerjisi üretilecek. Bunun ilk uygulaması BİM’in Batman deposunda gerçekleştirildi. Depo çatısının yüzde 30’luk bölümü kullanılarak depo enerji gereksiniminin yüzde 70’i buradan karşılanıyor. Batman depo çatısının tamamından enerji alınması sağlandığında bölge mağazalarının da enerji ihtiyacı karşılanabilecek. Bunun gerçekleşmesi için ilgili otoritelerle görüşmeler devam ediyor. Yurt genelindeki diğer depolarda da projeler tamamlandıkça güneş enerjisi devreye alınacak.”

    Açıklamada, BİM’in bu projeyle hem karbon ayak izini azaltarak çevreyi koruduğu, hem de ülke ekonomisine katkı yaptığı ifade edildi. Batman’daki uygulamayla karbon salımının yılda 287 bin 621 ton azalacağı ve etkinin 4 bin 600’den fazla ağaç kazanımına denk düşeceği ölçülüyor.

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