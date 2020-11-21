Bina Kimlik Sistemi 2021’de başlıyor

Kurum, bakanlığının 2021 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

İZMİR DEPREMİ: İzmir’de 145 bin 677 bina, 737 bin 291 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarımızı yaptık. Buna göre ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 647 bina, 4 bin 556 bağımsız bölüm olduğunu tespit ettik. 6 bin 465 az hasarlı, 676 orta hasarlı binamız var. Yıkımı biten ve devam eden bina sayısı 73. Ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30’u 1990-2000 arasında, yüzde 70’i ise 1990 öncesinde yapılmış. İlk etapta yapacağımız 5 bin konut için projelerimiz hazır.

100 YILDA 80 BİN CAN KAYBI: Nüfusun yüzde 71’i deprem riskli alanlarda yaşıyor. Son 100 yılda, 80 bin vatandaş hayatını depremlerde kaybetti. Türkiye’de 9.8 milyon bina, 28.6 milyon konut var. Türkiye genelinde 1.5 milyon, İstanbul’da da 300 bin bağımsız birimin çok acil bir şekilde dönüşmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm için bugüne kadar 15.5 milyar kaynak kullandık.

BİNA KİMLİK SİSTEMİ: Elektronik Beton İzleme Sistemi ile 116 bin yapıdan çipli beton numunesi aldık ve inceledik. Yapılara ait tüm ruhsat, iskân, proje, denetim, yapı sahibi, müteahhit gibi bilgilerin yer aldığı ve bütün Türkiye’de uygulanacak Bina Kimlik Sistemi’ni 2021’de devreye alacağız.

SIFIR ATIK PROJESİ: Bugüne kadar 50 bin kurum binasında sıfır atık sistemine geçtik. 11 milyar TL tasarruf ettik. Hedefimiz, 2023’e kadar bütün Türkiye’de Sıfır Atık Sistemi’nin kurulumunu tamamlamak, geri kazanım oranını yüzde 35’e çıkarmak ve yıllık 20 milyar lira tasarruf etmek. Plastik poşet kullanımını yüzde 80 azalttık. 1.5 milyar TL tasarruf sağladık

ELEKTRİKLİ ŞARJ İSTASYONLARI: Yerli otomobil projemizi yakından ilgilendiren elektrikli şarj istasyonlarının kurulumu noktasında mevzuat çalışmalarını yapıyoruz. Otopark Yönetmeliği’yle birlikte bölge ve genel otoparklarda, AVM’lerde, otoparklarda her 50 park yerinde en az 1 elektrikli araçlara uygun şekilde park etme yeri zorunluluğu getiriyoruz ve bu parklarda şarj ünitesi de olacak.

“Kanal İstanbul’da aksama yok”

Kurum, komisyon görüşmelerine verilen arada gazetecilerin Kanal İstanbul Projesi’ndeki son durumun ne olduğu, projeden vazgeçilip geçilmesine yönelik soruları üzerine, “Projeden herhangi bir vazgeçilme söz konusu değil. Şu anda yapılması gereken planlama süreci, yine ÇED süreci ilerletiliyor. Bu çerçevede süreç yürüyor. Herhangi bir aksama, problem yok” dedi.