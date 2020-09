Binlerce film, dizi ve maçlar TV+ Ready’de

Canlı televizyon kanallarının yanı sıra ‘Venom’, ‘The Son’ ve ‘Wild District’ gibi dünya çapında ses getirmiş 5 binden fazla film ve dizi de izlenebilir hale geliyor. TV+ Ready ile dünyanın en önemli futbol liglerinden Bundesliga, Premier Lig, basketbol efsanelerinin olduğu NBA ve F1 gibi spor içerikleri ile belgesellere ve binlerce uygulamaya aynı anda ulaşmak mümkün.

Türk mühendis imzası

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dijital servislerin 2020’nin ilk yarısında yüzde 23 büyüdüğünü söyledi. Özellikle pandemi döneminde artan dijital tüketimi ve bu tüketimle birlikte değişen alışkanlıkları Turkcell olarak yakından takip ettiklerini belirten Erkan, şunları kaydetti:

“Bu gelişmeleri izleyerek Turkcell mühendislerinin geliştirdiği dijital servislerimizin günden güne büyüdüğünü görüyor ve ne kadar doğru noktalara yatırım yaptığımızı bir kez daha fark ediyoruz. Televizyon izleme deneyimini tamamen değiştiren TV+ ise izleyicilere sunduğu zengin içeriği ile çok sevilen ve takip edilen uygulamalarımızdan biri. Şimdi bu uygulamamız için yine Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türkiye’de bir ilke imza atan TV+ Ready ile televizyon izleme keyfini her an her yerden yaşamak mümkün. İzleyicilerimizin alışkanlıklarını, taleplerini hassasiyetle izleyerek onlara en iyisini sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Geri al izle

Türkiye’de televizyon izleme deneyiminde TV+ Ready’nin içinde tek paket olan TV+ Premium, paket dahil 12 ay 69 TL, 24 ay ise 49 TL’lik ödeme seçeneği sunuyor. Popüler yerli ve yabancı kanallar, vizyondan hemen sonra izlenecek film ve diziler, ezeli spor mücadeleleri, çocukların beğenerek izlediği animasyonlar ve tüm dünyada ses getiren belgeseller TV+ Ready ile her an her yerde izlenebiliyor. Ayrıca TV+ Ready’de sevilen dizilerin hiçbir bölümünü kaçırmak istemeyenler için kayıt özelliği de bulunuyor. Kayıt özelliğini kullanmayı unutanlar için de tüm cihazlardan 24 saate kadar geri alıp izleme seçeneği de sunuluyor. Televizyon izleme deneyimini sınırların dışına çıkaran TV+ Ready, aynı zamanda tüm uygulamaları kullanabilmeyi de sağlıyor. TV+ Ready ile müzik dinlemek, spor programınızı takip etmek, oyun oynamak mümkün. Tüm bu uygulamaları kullanıcılar zevkine göre şekillendirebiliyor. TV+ Ready ile ilgili detaylı bilgiye, https://tvplus.com.tr/ready adresinden ulaşılabiliyor.