Biotrend halka arz edilecek

Bünyesinde mobilya inşaat, perakende ve enerji sektörlerine hizmet veren farklı şirketleri bulunduran Doğanlar Yatırım Holding, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’nin alanında ilk 3 şirketi arasında sayılan BioTRend Enerji AŞ’yi de halka arz etmeye hazırlanıyor.

Biotrend Enerji, ülke genelinde evsel atığın yaklaşık yüzde 25’ini işler hale getiriyor. Enerjide portföy büyüklüğü 120 MW olan şirket, 15 farklı bölgede atık gazından elektrik üretiyor ve katı atık bertaraf tesislerini işletiyor.

Türkiye’de yerli ve yenilenebilir kaynaklarından enerji üretimi yapan BioTRend Enerji, 120.450 mw yıllık üretim kapasitesine ulaşarak ülke genelinde 185 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Holding çatısı altında faaliyet gösteren enerji grubunun yakın vade stratejisi, organik ve inorganik büyüme modelinin benimsenmesi suretiyle portföy değerinin arttırılması, sektöründe lider işletmelerden birisi haline gelinmesi, çevreci enerji üretimi modellerinin geliştirilmesi ve bu süreci takiben bugün tüm çalışmaları son hız sürdürülen halka arz çalışmalarının tamamlanarak işlemlerin başlatılması olarak ifade edildi.