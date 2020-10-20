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    HaberlerEkonomi Haberleri Bir ağaçtan 20 kilogram elde ediliyor! Kilosu 10 TL’den satılıyor
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    20.10.2020 - 15:52 | | İHA

    Bir ağaçtan 20 kilogram elde ediliyor! Kilosu 10 TL’den satılıyor

    Isparta’nın Gönen ilçesinde hasadı devam eden hünnap meyvesinin kilogram fiyatı 10 TL’den satılıyor.

    Bir ağaçtan 20 kilogram elde ediliyor! Kilosu 10 TL’den satılıyor

    Dünyada lezzet ve şifa kaynağı olarak bilinen hünnap meyvesi, Isparta’da da hasat zamanında yüzleri güldürdü. Gönen ilçesinde yetiştirilen hünnap için Eylül ayında başlayan hasat sezonu Ekim ayının sonuna kadar devam ediyor. İlçede önemli bir alternatif ürün haline gelen hünnap meyvesinin üretimi kısa sürede arttı.

    Son yıllarda revaçta olan hünnap meyvesinin Gönen ilçesinde başarıyla üretimi yapılmakta ve Eylül ayı sonunda başlayan hasat Ekim ayı ortalarına kadar devam etmektedir. Bir dekar alana 30 hünnap fidanı dikiliyor ve ağaç başına yaklaşık 20 kilogram ürün elde ediliyor.

    Gönen ilçesinde yaklaşık 50 dekar alanda üretimi yapılan hünnap meyvesinin kilosu 10 TL'den satılıyor. Ayrıca hünnap meyvesinden sirke, ezme, pekmez ve hünnap kurusu gibi ürünler elde ediliyor.

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