Bir dönem tarihe kaşıyor! Havaya güdümlü mermi bulunduracak

İ Sınıfı Fırkateyn Sözleşmesi'nde, sistem ve sistem sağlayıcı firmalar geçmiş MİLGEM gemilerindeki firmalarla aynı olacak şekilde kurgulandı ve mevcut yerli firmalarla projeye başlandı.

Bu süreçte yapılan araştırma ve çalışmalarla, belirlenmiş teknik isterler ve performans olarak yabancı menşeli ürün/sistem isterlerini karşılayan yerli firmalar da takvim ve bütçe etkisi olmamak kaydı ve müşteri kabulüyle projeye dahil edilebiliyor.

Sistem tedariki yapılan 80 civarındaki alt yüklenicinin üçte ikisi yerli, üçte biri yabancı firmalardan oluşuyor. İ sınıfı fırkateynler, gelişmiş hava savunma ve su üstü harbi, denizaltı savunma harbi ve karakol faaliyetlerinin icrasını yerine getirecek.

Keşif ve gözetleme, hedef tespit, teşhis ve tanıma, erken ihbar görevleri ile üs ve liman savunması görevlerini gerçekleştirecek fırkateynler, gelişmiş denizcilik özellikleriyle tamamen milli imkanlarla tasarlandı. Fırkateyn, tek gövdeli deplasman tipi tekne formunda inşa ediliyor.

Yüksek yerlilik

Fırkateyn tamamlandığında tam boyunun 113 metre ve genişliğinin 14,4 metre olması planlanıyor. Yaklaşık 3 bin ton deplasmana sahip İ sınıfı fırkateyn, Ada sınıfı korvetlerden farklı olarak satıhtan havaya güdümlü mermi bulunduracak ve fırlatabilecek.

İ sınıfı fırkateyn, milli bir elektronik harp sistemine ve yeni nesil milli savaş yönetim sistemine, geliştirilmiş silah, radar ve sensörler ile muhabere ve seyir sistemlerine yüzde 75’in üzerinde yerli katkı payıyla sahip olacak.

Yerli tedarikçiler, geminin silah elektronik sistemleri ile gemi elektrik sistemi, yardımcı makine sistemleri (dizel jeneratör setleri, entegre platform kontrol ve izleme sistemi, KBRN üniteleri ile tespit ve teşhis sistemi, tulumbalar, valflar, elektrik güç sistemleri, kablolar, tablo ve panolar, hava kompresörleri, yangın söndürme sistemleri ve benzeri), gemide yaşam için gerekli ekipmanları (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemi, tatlı su üretim sistemi, yaşam mahalleri mobilya donatımları, servis mahalleri, sıcak su sistemi ve benzeri), gemicilik donanımları (dümen takımı, vasıta mataforası, ırgatlar, kaportalar, hangar kapısı, torpido kovan mahalleri, sancak iskelesi ve benzeri) gibi platform sistemlerinin tedarikini sağlıyor.

İ sınıfı fırkateynlerin ilki olan İstanbul Fırkateyni'nin 2023 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi hedefleniyor. Geminin inşa ve donatımına ilişkin her türlü dizayn, mühendislik ve sistem-malzeme tedarik faaliyetlerine STM tarafından devam ediliyor.

Gemi İnşa Baş Mühendisi Albay Ogün Gülenç, çalışma sürecine ilişkin de şunları kaydetmişti: “Bazen 300 kişi aynı anda geminin üzerinde çalıştı. 18 ayda teknenin inşası tamamlandı. Denizde ise savaş ve platform sistemlerinin donatılması sürecek. 2022 Mayıs’ta geminin liman tecrübeleri, 2023 Ocak’ta ise seyir tecrübeleri yapılacak. Preveze Deniz Zaferi’nin yıldönümü olan 27 Eylül 2023 tarihinde ise harbe hazır halde donanmaya katılacak. Seyir mesafesi, denizcilik kabiliyeti ve hava savunma sistemleriyle Ada sınıfı korvetlerden daha gelişmiş bir fırkateyn. TCG İstanbul’un tamamlanmasıyla İstanbul Tersane Komutanlığı artık TF 2000 hava savunma muhribi yapabilecektir. Güzel coğrafya İstanbul’un adını alması ve İstanbul tersanemizde yapılması gururumuzu katlıyor. Böylesi bir projenin parçası olmak tüm tersanemiz çalışanlarını mutlu ediyor.”

Hisar, Alper, Hızır, Atmaca, Gökdeniz

Savunma Sanayii Başkanlığı’na bağlı Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) adına İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda inşa edilen TCG İstanbul’da ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi kuruluşların tasarladığı sistemlerle öne çıkıyor. Gemide yakın hava savunma, milli meteorolojik ölçüm, elektronik taarruz, üç boyutlu radar, torpido kovan, kızılötesi arama ve takip, sonar, uydu muharebe, savaş yönetim, satıhtan satha gibi tamamen Türk tasarımı sistemler bulunacak. Atmaca gemi savar füzesi, Gökdeniz hava savunma sistemi, Hızır torpido karşılayıcı, Hisar hava savunma sistemi, ASELSAN Alper radarı ve METEKSAN Yakamoz sonar sistemiyle donatılan gemiye 80’den fazla alt yüklenicinin yanı sıra 220 firma destek veriyor. Milli savaş gemisinin boyu 113 metre, genişliği 14,5 metre. En az 29 knots hız yapabilen ve 11 bin kilometre seyir mesafesine sahip TCG İstanbul, 123 mürettebat ile idare edilebilecek. Sualtı akustiği, manyetik ve kızılötesi izleri azaltılan TCG İstanbul hava savunma harbi içinde uygun.

‘Başka ülkeden gemi alma dönemi bitiyor’

Tekne Montaj Şube Müdürü Mühendis Yarbay Yunus Tekgöz ise Milliyet’e şunları söylemişti: “Türkiye, hemen her türlü askeri gemi yapılabilecek seviyededir. Türk tipi muhrip ve Türk tipi hücumbot tasarlanıyor. Milli denizaltı projesi devam ediyor. Başka ülkeden gemi ya da denizaltı alma dönemi böylece kapanıyor. TCG Alemdar, TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, TCG Akın ve TCG Işın devamında ise TCG Anadolu bu ivmenin net göstergesidir.”