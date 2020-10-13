Bir sarılmayı özledik bir de kebap yemeyi

Türk halkının pandemide en çok kebap yemeyi özlediği ortaya çıktı. Yeni normalde internet üzerinden verilen siparişlerde kebap rekor kırıyor. Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, kullanıcılarının Türk mutfağından özellikle de lahmacun ve kebaptan vazgeçmediğini belirterek, “Pandemi döneminde bir sevdiklerimize sarılmayı özledik bir de kebabı diyebiliriz. Bu bizim satışlarımıza da yansıdı. Türk mutfağı en çok tercih edilen kategori oldu. Adetsel bazda bakarsak en çok lahmacun sipariş edildi. Türk mutfağını hamburger takip ediyor. Geçen yıl günde ortalama 400 bin sipariş alıyorduk, bu yıl günde ortalama 580 bin adet sipariş veriliyor” dedi.

Uzaktan eğitim...

Uzaktan eğitimin yemek siparişleri üzerindeki etkisine de değinen Aydın, “Kullanıcılarımızın büyük bölümünü öğrenciler oluşturuyor. Pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçilmesiyle ailesinden uzakta yaşayan öğrenciler evlerine geri döndü. Onlar anne yemeklerine kavuştu, bizim de tüketici profilimiz değişti. Pandemiyle birlikte online alışverişle tanışan çok yeni tüketici segmentleri oldu. Böylece kullanıcılarımızın yaş grubu değişirken öğrencilerin evlerine dönmesinden olumsuz etkilenmedik” diye konuştu.

Hız çok önemli

Her şeyin çok hızlandığı bir dönemden geçtiğimize de işaret eden Nevzat Aydın, şunları söyledi:

“Bu hız çağında yeni nesil tüketiciler her şey hemen o an olsun istiyor. Bu anlamda e-ticaret evrimleşerek yerini hızlı ticaret dediğimiz h-ticarete bıraktı. Ticaret, ticaret, e-ticaret ve h-ticaret olarak üçe ayrıldı. Özellikle günlük ihtiyaçlarda hızlı teslimat oldukça önem kazandı. Biz de inovatif kimliğimizle hızlı teslimatı iş yapış biçimimizin bir parçası haline getirerek h-ticarete öncülük ediyoruz.”

Lüks restoranlar sanala geldiler

Nevzat Aydın, lüks segmentteki restoranların da Yemeksepeti’nde yer almaya başladığından bahsederek, şöyle konuştu:

“Amacımız her türlü lezzete ulaşabilmek ve bunları kullanıcılara sunabilmek. Farklı tarzdaki restoranlarla, bu restoranların sunduğu lezzetlere ulaşmak isteyenler arasında köprü görevi görüyoruz. Pandemi dönemi her şeyi olduğu gibi lüks restoran segmentini de dönüşmeye zorladı. En önemli dönüşümlerden biri de paket servisi olmayan birçok restoranın bu hizmeti de verecek şekilde yapılanması oldu.”

Yemeksepeti, ayrıca Kızılay, LÖSEV, TEV, TOG ve Unicef gibi kurumlarla işbirliği yaparak milyonlarca kullanıcısına yemek siparişi verirken aynı zamanda bu kurumlara bağış yapma imkanı da tanıdı.

Start-up yatırımı sürüyor

Nevzat Aydın, kişisel olarak startup’lara da yatırımını sürdürüyor. Aydın’a yeni yatırımlarını da sorduk:

“Girişimcilik tüm dünyada gençlerin iş aramak yerine kendi işini yarattığı bir alan haline dönüştü. Türkiye’de, Modacruz, Lidyana, Supplementler, Temizlik Yolda, Alo Tech ve Denebunu gibi toplam 48 startup’a yatırım yaptım. Yurt dışında ise Streetbees, Boatbookings, Furnishare, Justmop, Connected2me, Tailster platformlarına yatırımım var. Bunlar büyüyeceğine inandığım ve her geçen gün ilerlediğini kanıtlayan girişimler. Önümüzdeki dönemde gündemde olmaya devam edecek olan nesnelerin interneti ve giyilebilir teknolojiler de dikkatimi çekiyor ve bu alanlara yönelmek de planlarım arasında.”