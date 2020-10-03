Birinci el konuta destek istiyorlar

Sektör temsilcileri, kamu bankalarının sağladığı düşük maliyetli konut kredileri ile haziran ve temmuz aylarında önemli satış rakamlarına ulaşıldığını ancak kredilerin çoğunlukla ikinci el konutlarda kullanıldığı için bu desteğin etkisinin sınırlı kaldığını, birinci el konut odaklı yeni destekler beklediklerini ifade ettiler.

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Devletin bu süreçte sektörün yanında yer alması, sektörün ayakta kalmasını sağladı. Ancak sektörün sağlıklı bir şekilde, faaliyetlerine uzun soluklu olarak devam edebilmesi için sadece birinci elleri kapsayan uzun süreli bir desteğe ihtiyacımız var” dedi.

Durbakayım “Birinci el konut satışı olarak sektöre aktarılan krediler; inşaat firmalarının banka kredilerinin kapatılmasında, 250 yan sektörden mal ve hizmet alımında kullanılıyor, sağlanan istihdamla çalışanlara aktarılıyor ve vergi gelirlerini artırıyor. Çarkların dönmesini sağlıyor” dedi.

Sektörün talepleri arasında; tapu harç oranlarının azaltılması; KDV indirimi; firmaların vergi ve SSK prim borçlarında faiz ve ceza afları ile birlikte uzun vadede yeniden yapılandırılmaları, kamu borçlarının KDV alacaklarından mahsubu; banka kredi borçlarının uzun süre, makul faiz oranları ve makul teminatlar ile yeniden yapılandırılması gibi ekonomik tedbirlerin devreye alınması da var.