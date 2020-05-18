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KapanÄ±ÅŸta BIST Sanayi Endeksi yÃ¼zde 0.85, BIST Mali Endeks yÃ¼zde 1.40 ve BIST Hizmetler Endeksi yÃ¼zde 4.66 artÄ±daydÄ±.

DÃ¶vizlerde geÃ§en hafta baÅŸlayan gerileme yeni haftada da sÃ¼rÃ¼yor. Dolar yeni haftaya 6.90 liranÄ±n altÄ±nda baÅŸlarken, euro 7.40 liranÄ±n, sterlin de 8.30 liranÄ±n altÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼.

DÃ¶viz piyasalarÄ±ndaki iÅŸlemlerde;

- dolar en dÃ¼ÅŸÃ¼k 6.8321 lira ve en yÃ¼ksek 6.8998 lirayÄ± gÃ¶rdÃ¼kten sonra, 6.88 6.89 lira aralÄ±ÄŸÄ±nda,

- euro en dÃ¼ÅŸÃ¼k 7.3942 lira ve en yÃ¼ksek 7.4834 lirayÄ± gÃ¶rdÃ¼kten sonra, 7.47 7.48 lira aralÄ±ÄŸÄ±nda,

- sterlin en dÃ¼ÅŸÃ¼k 8.2718 lira ve en yÃ¼ksek 8.4030 lirayÄ± gÃ¶rdÃ¼kten sonra 8.39 8.40 lira aralÄ±ÄŸÄ±nda hareket ediyor.

ÃœnlÃ¼ Menkul DeÄŸerler'in deÄŸerlendirmesinde, euro/dolarda bant hareketinin geÃ§erli kalmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret edilerek, "KÃ¼resel risk iÅŸtahÄ±nÄ±n sÄ±k sÄ±k yÃ¶n deÄŸiÅŸtiriyor olmasÄ± paritede de benzer bir eÄŸilim yaratÄ±yor olsa da geri Ã§ekilmelerin uzun sÃ¼redir olduÄŸu gibi 1.0750nin Ã¼zerinde karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz" denildi ve ÅŸu konularÄ±n altÄ± Ã§izildi:

"Teknik aÃ§Ä±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bu durum yeni haftaya baÅŸlarken yukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ hareket alanÄ±nÄ±n korunmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Ancak Euro BÃ¶lgesi baÅŸta olmak Ã¼zere ekonomik aktivitede toparlanmanÄ±n uzun sÃ¼receÄŸine yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± giderek artÄ±rmasÄ± paritede euro lehine gÃ¶rÃ¼lebilecek olasÄ± hareketlerin kalÄ±cÄ± olma potansiyelini azaltÄ±yor. Bu da euro lehine gÃ¼Ã§lÃ¼ bir gÃ¶rÃ¼ÅŸ oluÅŸturmamÄ±zÄ± Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor."

Dolar/liranÄ±n yeni haftaya 6.90Ä±n altÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediler deÄŸerlendirmede, Merkez BankasÄ±'nÄ±n MayÄ±s ayÄ± Para PolitikasÄ± Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacaÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ± ve "LÄ°ranÄ±n Ã¶zellikle kÃ¼resel risk iÅŸtahÄ±nÄ±n daraldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde reel faiz desteÄŸinden yoksun olmasÄ±nÄ±n etkilerini belirgin ÅŸekilde hissettiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek olasÄ± bir faiz indiriminin boyutu da kurun performansÄ±nda belirleyici konu baÅŸlÄ±klarÄ±ndan biri olacaktÄ±r" denildi.

Hazine'nin MayÄ±s ayÄ± borÃ§lanma programÄ±nÄ± bu hafta tamamlayacaÄŸÄ± da belirtilen deÄŸerlendirmede, "MayÄ±s ayÄ±nda 19.6 milyar liralÄ±k iÃ§ borÃ§ servisine karÅŸÄ±lÄ±k toplam 40 milyar liralÄ±k iÃ§ borÃ§lanma yapmayÄ± planlayan Hazine bu kapsamda dÃ¼zenlediÄŸi ihaleler ve kira sertifikasÄ± ihraÃ§larÄ± ile ay iÃ§inde toplam 37.8 milyar lira borÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±. Cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecek olan 6 ay vadeli Hazine bonosu ihracÄ± ile MayÄ±s ayÄ± programÄ± tamamlanmÄ±ÅŸ olacak. Kesin olmayan programa gÃ¶re Hazine Haziran ayÄ±nda ise 12.3 milyar liralÄ±k iÃ§ borÃ§ servisine karÅŸÄ±lÄ±k toplam 22 milyar liralÄ±k iÃ§ borÃ§lanma yapmayÄ± planlÄ±yor" denildi.