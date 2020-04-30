Bitcoin 9 bin doların üzerinde!

Kripto para piyasası yatırımcıları mayıs ortasında yapılması beklenen Bitcoin bölünmesine doğru alımlarını artırdılar. Önceki iki bölünmenin ikisinde de Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yükseğine tırmanmıştı.

Bitcoin 9 bin 160 dolar ile 6 Mart'tan bu yana en yüksek düzeye tırmandı. Bu artışla Bitcoin'in son bir aydaki yükselişi yüzde 35'i buldu.