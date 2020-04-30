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    HaberlerEkonomi Haberleri Bitcoin 9 bin doların üzerinde!
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    30.04.2020 - 10:46 |

    Bitcoin 9 bin doların üzerinde!

    Covid-19 pandemisine ilişkin alınan ekonomik önlemlerin ardından sert düşerek Mart ayında 5,000 dolar düzeyine kadar gerileyen Bitcoin, yeniden toparlanarak 9 bin doların üzerine çıktı.

    Bitcoin 9 bin doların üzerinde!

    Kripto para piyasası yatırımcıları mayıs ortasında yapılması beklenen Bitcoin bölünmesine doğru alımlarını artırdılar. Önceki iki bölünmenin ikisinde de Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yükseğine tırmanmıştı.

    Bitcoin 9 bin 160 dolar ile 6 Mart'tan bu yana en yüksek düzeye tırmandı. Bu artışla Bitcoin'in son bir aydaki yükselişi yüzde 35'i buldu.

    Avcılar'da mahalleli sokağa döküldüAvcılar’da bir apartman önüne arabayla gelen kimliği belirsiz şahıslar, araba bagajından çıkarttıkları bezlere sarılı uzun namlulu silahlar ile apartmana girdiler. Apartman sakinlerinin olayı fark etmesiyle kaçan şahıslar mahalleliyi sokağa döktü.
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