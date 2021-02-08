Bitcoin (BTC) nedir, nasıl alınır? Bitcoin kaç TL, kaç dolar?

Bitcoin'in ilk temelleri 1998 yıllarında kriptografi fikriyle ortaya çıkmıştır. Dönemin rağbet gören sanal parası olarak sık sık gündeme geliyor. Peki, bitcoin nasıl alınır? En çok kullanılan para birimi olarak bitcoin yani BTC, hakkında detaylar yoğunlukla sorgulanıyor. Bitcoin ne demek?

BİTCOİN (BTC) NEDİR?

Bitcoin (BTC), herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş gibi herhangi bir kurumla ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Virgülden sonra 100-milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca Derin Ağ'da en çok kullanılan para birimidir. Sahibi ve merkezi bir otoritesi bulunmayan ve gücünü kullanıcılarından alan ödeme yöntemidir.

BİTCOİN NASIL ALINIR?

Bitcoin temel olarak kişiye özel bir Bitcoin cüzdanı veren ve bu cüzdan ile kullanıcılar arasından bitcoin alıp - yollamaya yarayan bir uygulamadan, bilgisayar programından farklı değildir.

Yerli ya da yabancı kripto para borsalarının birine başvuru oluşturmak ve kimlik doğrulama yaparak güvenli bir şekilde kayıt oluşturmak gereklidir. Kayıt işleminden sonra işlem yapmaya hazır hale gelmek için, hesapta yer alan cüzdan kısmında almak istenen Bitcoin miktarı kadar para bulundurmak gereklidir. Bitcoin hesabına para aktarma işlemleri ise cüzdan ya da benzer yerlerde paranın bulunduğu hesap bilgilerini güvenli bir şekilde girmek yeterlidir. Ayrıca, herkes özel donanımların işlem gücü yardımıyla işlemlerin işlenmesine yardımcı olabilir ve karşılığında bitcoin şeklinde bir ödül alabilir. Buna genelde "madencilik" denir.

BİTCOİN NASIL ORTAYA ÇIKTI, KİM YAPTI?

İlk olarak 1998 yılında Wei Dai tarafından "cypherpunks" e-posta listesinde, merkezi bir sistem yerine kriptografi kullanılarak yaratılan ve işletilen para fikri olarak ortaya atıldı. İlk Bitcoin tanımı ve konsepti 2009'da kriptografi e-posta listesinde Satoshi Nakamoto tarafından basıldı. Satoshi 2010'un sonuna doğru projeden ayrıldı.

BİTCOİN KAÇ TL?

Bir bitcoin 309.483,50 Türk Lirası'na eşittir. Ancak miktar sabit değildir ve değişebilir. Bir bitcoin ayrıca 43.584,80 ABD Doları'dır.