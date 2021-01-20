Bitcoin kripto paraların en çok tercih edilen para birimi... Rekorlarla gündeme gelen bu para birimi yatırımcıların ilgisini çekerken konu hakkında detaylı bilgi sahip olmayanlar ise "Bitcoin nasıl alınır ve nasıl satılır? Kısaca bitcoin nasıl hesaplanır?" diye soruyor.

BİTCOİN NASIL ALINIR VE NASIL SATILIR?

Bitcoin sahibi olmanın iki yolu vardır: platform üzerinden gerçek para birimleri karşılığı satın almak veya kriptografik şifreleri çözerek blok üretimi (madencilik) sonucu ödül olarak almak.

Bitcoin satın almak veya kullanmak için sanal cüzdan oluşturulması gerekiyor. Bu cüzdanların adresleri sayesinde kripto para takası yapabilir, alışveriş yapabilirsiniz. Bitcoin transfer işlemi asimetrik şifreleme ile imzalanarak gönderilir. İşlemlerin her biri ağda duyurulur ve blockchain'e, yani zincire dahil olur. Bu sayede aynı Bitcoin'in birden fazla kullanılmasının önüne geçilmiş olur.

Kripto paraları nakit olarak kullanmak için borsalar üzerinden satış işlemi yapılabilir. Aynı şekide Bitcoin'ler de borsa üzerinden satılarak karşılık reel para tutarı EFT veya havale ile kişilere gönderilir.

BİTCOİN NASIL HESAPLANIR?

Bitcoin fiyatı, genel olarak arz ve talep dengesi doğrultusunda değişiklik göstermektedir. Bitcoin, kullanıcılarının oluşturduğu bir ekosistemdir ve güncel değeri kullanıcılarının arz ve talep dengesine göre değişmektedir. Reel para (Dolar, Euro, Türk Lirası vb.) değerlerinde olduğu gibi herhangi bir merkez bankasına veya düzenleyici bir sisteme bağlı değildir.