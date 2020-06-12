Bizim Mahalle’de kampanya coşkusu

Yoğun ilgi gören kampanya kapsamında, İstanbul Küçükçekmece Halkalı'da 1 milyon metrekarelik bir alanda hayat bulacak olan 'Emlak Konut Bizim Mahalle'nin birinci etabı da satışa sunuldu.



Halkalı Millet Bahçesi'ne komşu, Küçükçekmece Gölü'nün ve Marmaray istasyonunun yanında konumlanan Bizim Mahalle, yatay mimarisi ve örnek şehircilik anlayışı ile hayat buluyor. Kentsel tasarım çalışmaları ile planlanan, geleneksel Türk mimarisine uygun şekilde tasarlanan Bizim Mahalle'nin, sosyal ve kültürel alanlarıyla buluşma noktası olacağı öngörülüyor. İstanbul'a ve bölgeye değer katacağı belirtilen proje, 'mahalle' konsepti içinde tasarlandı.



Etap etap geliyor



Emlak Konut GYO'dan yapılan açıklamada, şirket tarafından gerçekleştirilen projelerle birlikte yaşayan nüfusun ihtiyacını karşılarken, güvenli ve nitelikli projeler geliştirmenin amaçlandığına dikkat çekildi. Bu kapsamda Bizim Mahalle, mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini, yardımlaşma ve paylaşma duygusunu yoğun şekilde yaşatmayı hedefliyor.



Bizim Mahalle 1. Etap'ta 569 bağımsız bölüm bulunuyor. Proje, 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleriyle ve geniş peyzaj alanlarıyla pek çok sosyal olanak sunuyor. Bizim Mahalle 1. Etap, dün satışa sunulmasının ardından vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bizim Mahalle'nin diğer etaplarının da yakın zamanda satışa sunulması için çalışmalar hızla sürüyor. Proje, yakın zamanda açılışı gerçekleşen Halkalı Millet Bahçesi ile birlikte yapımı devam eden cami, müze, kütüphane, yeme-içme alanları, çay bahçeleri, tematik çocuk oyun bölümleri, el sanatları merkezi, hanımlar lokali ve gençlik evleriyle pek çok donatı ve yaşam alanı sunuyor.



9 günde 3.750 konut satıldı



Emlak Konut GYO’nun ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasının yoğun ilgi görüyor. Kampanya kapsamında 9 günde 4 milyar 250 milyon lira değerinde 3 bin 750 adet konut satışı yapıldı. Emlak Konut GYO’nun Türkiye genelindeki 29 projesi kampanya kapsamında bulunuyor.



Yüzde 5 peşinat, yüzde 10 indirim ve 2 yıl ödemesiz dönem fırsat sunan kampanyada vade oranı ise fiyatı 1 milyon liraya kadar olan konutlarda yüzde 0.69.