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    HaberlerEkonomi Haberleri BM, AB, ABD ve Rusya Filistin için İsrail'e karşı harekete geçiyor
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    12.02.2020 - 19:21 | | AA

    BM, AB, ABD ve Rusya Filistin için İsrail'e karşı harekete geçiyor

    Orta Doğu Dörtlüsü Filistin Delegasyon Başkanı Başkanı John Clarke, İsrail'in Filistin'den tarım ürünleri alımını durdurma kararına karşı gerekli adımları atacaklarını söyledi.

    BM, AB, ABD ve Rusya Filistin için İsrail'e karşı harekete geçiyor

     

    Filistin Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Halid el-Usayli, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), ABD ve Rusya'nın oluşturduğu Orta Doğu Dörtlüsü Filistin Delegasyon Başkanı Clarke ile Ramallah'ta bir araya geldi.

    Usayli, görüşmede, Clarke'a İsrail'in kararının yansımalarını ve Filistin hükümetinin mütekabiliyet ilkesi gereğince aldığı kararları anlattı.

    John Clarke da "Ortadoğu Dörtlüsü, uluslararası ortaklarıyla iş birliği içinde İsrail'in kararına karşı gerekli adımları atacak." dedi.

    İsrail 2 Şubat itibarıyla Filistin'den tarım ürünleri alımını durdurmuş, buna karşılık Filistin yönetimi de 3 Şubat'ta İsrail'den gıda ürünlerinin ülkeye girişini yasaklama kararı almıştı.

    Filistin yönetimi birkaç ay önce birçok sektörde ekonomik ve ticari olarak İsrail'den ayrılma planları çerçevesinde, bu ülkeden dana ithalatına son vermişti. Bu karar, İsrailli tüccarlar aracılığıyla yapılacak alışverişleri de kapsıyordu.

    Tel Aviv yönetimi, Filistin'e geri adım atması için baskı uygulamaya çalışmıştı.

    Filistin piyasasında yıllık ortalama 120 bin dananın eti tüketiliyor. Bu hayvanların çoğu İsrailli tüccarlar tarafından başka ülkelerden ithal edilirken, yüzde 10'u İsrail çiftliklerinden geliyor.

    Filistin hükümeti ise ithalatı doğrudan kaynak ülkelerden yapmak istiyor. Filistin'in ekonomik anlamda İsrail'den ayrılmak için "yerli üreticiyi güçlendirme, doğrudan ithalat, İsrail ürünlerini boykot, sağlık gibi hizmetlerin yerelleştirilmesi" olmak üzere 4 yönlü bir planı bulunuyor.

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