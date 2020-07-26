Bodrum sezona hızlı başladı

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası lüks otel zincirleri ile markalı konut yatırımcılarının gözdesi olan Bodrum, Kovid-19 sürecinde de hız kesmiyor. Yükselen marka değeriyle yatırımcıyı cezbeden Bodrum’da pandemi nedeniyle azalan turizm hareketi de artışa geçti. Bir taraftan mevcut yatırımlar devam ederken, global markaların yer arayışlarını da sürdürdüğünü vurgulayan Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, “Bodrum, marka gücü sayesinde her krizden, sıkıntılı durumdan mutlaka güçlenerek çıkıyor. Bizler de marka değerine katkı verecek projeleri geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Resort tatili arttı

Müstakil konut kiralayarak tercih edilen tatillerin son haftalarda otellerden yana kullanılmaya başladığını anlatan Çağlar, son 2 haftadır yükselen yabancı turist akışına da dikkat çekti. Çağlar, “Daha önce müstakil konut kiralamalarının artık 2 haftadır resort otellere döndüğünü görüyoruz. Resort otellerin açık alan ve doğayla iç içe olması, alınan üst düzey tedbirler insanların tedirginliğini kırıyor. Bayram rezervasyonlarında da yükseliş var. Yerli turist her zaman Bodrum bölgesini kalkındırıyor ama tabii ki yabancı turist hareketi de çok önemli. Bu hareket son haftalarda başladı. Asıl Almanya pazarı bizim için çok önemlidir. Seyahat kısıtlama uyarısının kalkmasını bekliyoruz. Aynı zamanda stratejik bir noktada bulunan Almanya ile diğer pek çok Avrupa ülkesi de gelmeye başlar. Diğer taraftan ise yurt dışında tatil yapamayan varlıklı bir kitle vardı. Bu kitlenin tercih edeceği yerlerin başında Bodrum geliyor” değerlendirmesini yaptı.

Konut satışı katlandı

Lüks oteller, restoran zincirleri ve ünlü modacıların Türkiye’deki yatırım merkezi Bodrum, pandemi döneminde ise müstakil konut satışlarıyla da gündemde. Satılık konut piyasasında çok hızlı günler yaşandığını kaydeden Dağlarca Çağlar, “Tapu dairesindeki yoğunluktan da bunu anlıyoruz. Özellikle 2-2.5 milyon lira bandındaki konutlar çok hızlı satılıyor. Mesela proje hazırlanmış ruhsatı alınmış, daha ortada yok ama neredeyse tamamı satılmış. Bahçeli, butik projelerin satışı katlandı” dedi.

‘MAKSİMUM’ BAKIŞ AÇISI BODRUM’A YAKIŞMAZ

Son dönemde kıyı şeritlerindeki yapılaşmaya karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan sıkı denetimlere vurgu yapan Dağlarca Çağlar, gelinen dönemde Bodrum yapısına ve doğayla uyumlu olmayan projelerin satışının mümkün olmayacağının tekrar görüldüğünü söyledi. Çağlar, “O dönem yaşanan sorunların temelinde İstanbul ve Ankara gibi şehirlerden gelen müteahhitler oldu. Bu büyük firmaların çalıştığı mimarlar oldu. Bodrum’u, bu şehirler gibi bir yapı yoğunluğuna boğmak istediler. Maksimum uzunluk, maksimum yapı. Çok inşaat, çok para sandılar. Oysa ki az yapıp ederine satmak daha sürdürülebilir. Bu maksimum bakış açısı Bodrum’a ve çevreye yakışmaz” diye konuştu.

YENİ YATIRIM YALIKAVAK’A

Dağlarca Çağlar, Swissotel Resort Bodrum Beach projelerinin pandemiye rağmen bu yılı zararsız kapatacağını öngördüklerini vurgularken, Swissotel Residences Bodrum Hill’de ise konut tarafında yaşamın başladığını, otelin ise gelecek yıl sonunda açılacağını söyledi. Yeni projelerinin de müjdesini veren Çağlar, “Cennet Koyu’ndaki projemizin yeni etabı var. Yalıkavak’ta ise yeni projemiz olacak. Bodrum gibi özel bir yerde ve bir markada çok özenli, güzel işler yapıyoruz. Butik çalışıyoruz. Devam eden işlerimizle birlikte 2 yılda 25-30 milyon euro’luk yatırımımız daha olacak. Pandemi döneminde bile Bodrum talebi çok yüksek. Dünyaca ünlü markalar Bodrum’dan yer bakmaya devam ediyor. Bodrum markası aslında gücüne güç kattı ve krizden de karlı çıktı diyebiliriz” dedi.