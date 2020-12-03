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03.12.2020 - 16:08 |

Yasak bitti! Boeing 737 MAX 20 ay sonra ilk kez uçtu

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Boeing firmasının 737 MAX uçağı, modeldeki teknik sorunlardan kaynaklanan iki büyük kazanın ardından ilk kez havalandı. Uçağın ilk yolcuları medya temsilcileri oldu.

Yasak bitti! Boeing 737 MAX 20 ay sonra ilk kez uçtu

Endonezya'da 2018 yılında düşen Boeing 737 Max model uçakta 189 kişi hayatını kaybetti. Geçen yıl Etiyopya'da düşen Boeing uçağında ise 157 kişi öldü.

Bu iki büyük kazanın ardından bütün dünyada 737 MAX model uçakların tamamı hangara çekildi. 20 ay süren incelemenin ardından Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık Kurumu, uçaklardaki hatanın giderildiğini açıkladı.

Uçakların artık güvenli olduğunu duyurarak, geçen ay bu modellere uçuş yasağını kaldırdı. Bu gelişmelerin ardından Boeing 737 MAX uçağı ilk kez havalandı.

Uçağın ilk yolcuları medya mensupları oldu. İlk uçuş Dallas'tan Oklahoma'nın Tulsa kentine yapıldı. Yolculuk sorunsuz geçti.

Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağı ilk ticari uçuşunu ise 29 Aralık'ta yapacak.

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