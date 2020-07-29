Boeing, ikinci çeyrekte 2,4 milyar dolar zarar etti

Boeing'in hisse başına zararı 5,21 dolardan 4,2 dolara geriledi. İkinci çeyrekte gelirleri ise 2019'un ayndı dönemindeki 15,75 milyar dolardan 11,8 milyar dolara düştü.

Yılın ilk 6 ayıda ise net zarar 3 milyar 36 milyon dolar, hisse başına 5,31 dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde zarar 793 milyon dolar, hisse başına 1,40 dolar olmuştu. Boeing'in ilk 6 ayda cirosu ise 38,67 milyar dolardan 28,72 milyar dolara indi.



