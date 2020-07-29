29.07.2020 - 15:00 | | Foreks
Boeing, ikinci çeyrekte 2,4 milyar dolar zarar etti
Boeing, ikinci çeyrekte gerek 737 MAX uçaklarının arıza nedeniyle yere indirilmesinin, gerekse Covid-19 salgının etkisi ile 2 milyar 395 milyon dolar zarar ettiğini bildirdi. Geçen yılın aynı döneminde 2,94 milyar dolar zarar etmişti.
Boeing'in hisse başına zararı 5,21 dolardan 4,2 dolara geriledi. İkinci çeyrekte gelirleri ise 2019'un ayndı dönemindeki 15,75 milyar dolardan 11,8 milyar dolara düştü.
Yılın ilk 6 ayıda ise net zarar 3 milyar 36 milyon dolar, hisse başına 5,31 dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde zarar 793 milyon dolar, hisse başına 1,40 dolar olmuştu. Boeing'in ilk 6 ayda cirosu ise 38,67 milyar dolardan 28,72 milyar dolara indi.