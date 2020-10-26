26.10.2020 - 15:23 |
Boomads, yeni raporlama sistemini yayına aldı!
2011 yılında kurulan Türkiye’nin ilk influencer marketing platformu Boomads, sektöre rasyonel bakış açısı getirmeye devam ediyor. Ajans, son zamanlarda raporlama sisteminde gerçekleştirdiği güncellemelerle birlikte influencer marketing’in farklı parametrelerle ölçümlemesini sağlıyor.
Kampanyalarında daha geniş hedef kitlelere seslenmek isteyen markalara özel olarak geliştirdikleri “takipçi analiz sistemi” ile influencerların takipçileri tek tek analiz ediliyor, aynı kampanyada çalışılan influencerların takipçileri arasındaki duplikasyon oranı çıkarılıyor. Bu raporlama altyapısı sayesinde markalar bütçelerini çok daha efektif yöneterek daha fazla tekil kullanıcıya seslenebiliyor.
2019 yılından beri Samsung Türkiye’nin yetkili influencer marketing ajansı olan Boomads, aynı zamanda dünyanın önde gelen marka ve medya planlama ajanslarının partneri olarak çalışmalarına devam ediyor
Suç örgütü lideri Guram Chıkladze Beşiktaş'ta yakalandıSuç örgütü lideri Gürcistan uyruklu Andri Malyi takma isimli Guram Chıkladze ve iki koruması Beşiktaş'ta kaldıkları lüks otele düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı. Daha önce tutuklanarak sınır dışı edilen Guram Chıkladze'nin, Andri Malyi adına kayıtlı yeni pasaportla yeniden Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.