85,65BİST1.2051.06EURO9.300.11USD7.89-0.47ALTIN484.09-0.11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi
    ABONE OL
    19.10.2020 - 18:30 | | AA

    Borsa 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kazancıyla 1.205,37 puandan tamamlayarak 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

    Borsa 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 4,41 holding endeksi yüzde 1,66 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,52 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,53 ile elektrik oldu.

    Banka hisselerinin öncülüğünde 1.200 seviyesini aşan BIST 100 endeksi, günü 1.205,37 puandan tamamlayarak 17 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

    Analistler, teşvik paketinin yarın görüşüleceğine dair haberlerin risk iştahını pozitif etkilediğini belirterek, yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve bu kapsamda alınan önlemlerin de gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

    Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.180 ve 1.150 puan seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu, 1.210'un üzerinde kapanışların olması durumunda 1.220 puanın gündeme geleceğini ifade etti.

    Avcılar’da baltalı komşu kavgasına 3 tutuklamaİstanbul Avcılar’da husumetli oldukları komşularıyla kavga ederek karı kocayı baltayla darp etme olayına karışan 3 şahıs kasten yaralama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sayısal Loto sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? 19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları sayfası millipiyangoonline.com'da

    Sayısal Loto sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? 19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları sayfası millipiyangoonline.com'da

    Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

    Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

    Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

    Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

    Denizin rengi kahverengiye döndü! Nedeni belli oldu

    Denizin rengi kahverengiye döndü! Nedeni belli oldu

    Sıradaki Haber