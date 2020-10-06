Borsa gongu Şişecam birleşmesi için çaldı

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın birlikte çaldıkları gongla seans açıldı.

Ahmet Kırman, gong töreni sonrasında yaptığı açıklamada, küresel rekabette Şişecam’ın gücüne güç katmak amacıyla tüzel kişilik ve hissedarlık yapısında sadeleşmeye giderek, tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirdiklerini kaydetti. Birleşme hamlesinin Şişecam’ın uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedefleri açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Kırman, “Ülkemiz sermaye piyasalarının en büyük birleşme işlemini örnek alınacak bir başarıyla tamamladık. Şişecam yüzde 49 ile Türkiye’nin halka açıklık oranı en yüksek sınai şirketi oldu” diye konuştu.

Global endekste

Ahmet Kırman, Şişecam’ın 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla MSCI Global Standart Endeksi’ne dâhil edilmesinden de ayrıca memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

7 şirket tek çatı altında

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları’nın, ana iştirakleri konumundaki Anadolu Cam Sanayii, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret, Soda Sanayii ve Trakya Cam Sanayii’yi devralmak suretiyle birleşmesine ilişkin çalışmalar 30 Ocak 2020 tarihinde başladı, birleşme işlemine ilişkin tescil işlemleri ise 30 Eylül 2020 tarihinde tamamlandı.