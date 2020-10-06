85,74BİST1.1610.00EURO9.170.23USD7.760.05ALTIN477.840.84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa gongu Şişecam birleşmesi için çaldı
    ABONE OL
    06.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Borsa gongu Şişecam birleşmesi için çaldı

    Cam sanayinin yanı sıra soda ve krom bileşiklerini kapsayan kimyasallar alanında küresel bir oyuncu olan Şişecam, Türkiye sermaye piyasalarında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük birleşme işlemini tamamladı. Birleşme işleminin tamamlanmasının ardından Şişecam’ın yeni ortaklık yapısı için Borsa İstanbul’da gong töreni düzenlendi.

    Borsa gongu Şişecam birleşmesi için çaldı

     

    Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın birlikte çaldıkları gongla seans açıldı.

    Ahmet Kırman, gong töreni sonrasında yaptığı açıklamada, küresel rekabette Şişecam’ın gücüne güç katmak amacıyla tüzel kişilik ve hissedarlık yapısında sadeleşmeye giderek, tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirdiklerini kaydetti. Birleşme hamlesinin Şişecam’ın uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedefleri açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Kırman, “Ülkemiz sermaye piyasalarının en büyük birleşme işlemini örnek alınacak bir başarıyla tamamladık. Şişecam yüzde 49 ile Türkiye’nin halka açıklık oranı en yüksek sınai şirketi oldu” diye konuştu.

    Global endekste

    Ahmet Kırman, Şişecam’ın 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla MSCI Global Standart Endeksi’ne dâhil edilmesinden de ayrıca memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

    7 şirket tek çatı altında

    Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları’nın, ana iştirakleri konumundaki Anadolu Cam Sanayii, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret, Soda Sanayii ve Trakya Cam Sanayii’yi devralmak suretiyle birleşmesine ilişkin çalışmalar 30 Ocak 2020 tarihinde başladı, birleşme işlemine ilişkin tescil işlemleri ise 30 Eylül 2020 tarihinde tamamlandı.

    Kırgızistan'da ortalık karıştıKırgızistan'da polis, seçim sonuçlarını protesto eden siyasi parti taraftarlarına müdahale ettiDün yapılan milletvekili seçimlerinde barajı geçemediği bildirilen partilerin lider, üye ve seçmenleri, sonuçları protesto etmek için başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İdlib’de cepheler hareketlendi

    İdlib’de cepheler hareketlendi

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

    Raflar domino taşı gibi devrildi!

    Raflar domino taşı gibi devrildi!

    İşgalciler sonunda geldikleri gibi gitti

    İşgalciler sonunda geldikleri gibi gitti

    Sıradaki Haber