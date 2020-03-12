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    12.03.2020 - 10:13 | | AA

    Borsa güne düşüşle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,49 azalarak 98.448,16 puana geriledi.

    Borsa güne düşüşle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 2.518,11 puan ve yüzde 2,49 değer kaybederek 98.448,16 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,75 ve holding endeksi yüzde 2,76 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok gerileyen yüzde 8,18 ile spor, tek yükselen ise yüzde 0,08 ile ticaret oldu.

    BIST 100 endeksi, dün 98.805,86 puanla 1 Kasım 2019'dan bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası gelen tepki alımlarıyla kayıplarının neredeyse tamamını telafi ederek, günü bir önceki kapanışın hemen altında 100.966,27 puandan tamamladı.

    KRİTİK KARAR BEKLENİYOR

    Analistler, dünya genelinde yayılma hızı artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının küresel piyasalar üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, salgının ekonomiye etkilerini azaltmak için ABD ve İngiltere merkez bankalarının faiz indirimine gitmesi sonrası bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısından çıkacak kararlarda olacağını ifade etti.

    Piyasa fiyatlamalarına göre ECB'nin bugün 10 baz puanlık faiz indirimine gidebileceğini aktaran analistler, karar sonrası ECB Başkanı Christina Lagarde'ın basın toplantısında vereceği mesajların da takip edileceğini söyledi.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 ve 95.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, 98.500'ün altında kalıcılık sağlanması durumunda satış baskısının devam edebileceğini kaydetti.

    E-5'te tabancalı maganda dehşeti!İstanbul E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosikletli bir maganda arkasında oturan arkadaşıyla trafikte ilerlerken iken, tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Mega kentte adeta terör estiren maganda, çeşitli noktalarında da trafiği tehlikeye düşürdü. Polisin peşine düştüğü şahıs arkadaşının görüntülediği o anları bir de sosyal medyadan paylaştı.
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