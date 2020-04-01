BİST89.6440EURO7,29-0,10USD6,630,21ALTIN338,180,72
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa güne düşüşle başladı
    ABONE OL
    01.04.2020 - 10:04 | | AA

    Borsa güne düşüşle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,51 azalarak 88.285,83 puana geriledi.

    Borsa güne düşüşle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 1.357,88 puan ve yüzde 1,51 değer kaybederek 88.285,83 puana düştü.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,96 ve holding endeksi yüzde 2,42 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,75 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 5,15 ile elektrik oldu.

    Dün Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,80 artışla 89.643,71 puandan tamamladı.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin, dün açıklanan son veriler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri ile arttığını kaydetti.

    John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, dünya genelindeki Kovid-19 vaka sayısı 858 bin 785 olarak güncellenirken, virüsten ölen kişi sayısı 42 bin 151'e çıktı.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün yaptığı değerlendirmede, Kovid-19 salgınına ilişkin, "ABD vatandaşlarından önümüzdeki zorlu günlere hazırlanmalarını istiyorum. Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var." ifadelerini kullanması sonrası borsalarda satış baskısı arttı.

    Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinde salgının ekonomik aktiviteye etkilerinin ipuçlarının aranacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 ve 86.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

    İstanbul'un göbeğinde tehlikeli yolculuk kameradaMecidiyeköy’de kasksız ve plakasız bir motosiklet sürücüsü çocuklarını yan sepete bindirip hiçbir tedbir almadan trafikte seyretti. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuk kameralara yansırken, çocuklardan biri ise düşme tehlikesi geçirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! YÖK'ten flaş açıklama: İsteyen dondurabilecek...

    Son dakika! YÖK'ten flaş açıklama: İsteyen dondurabilecek...

    Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

    Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

    Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

    Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

    LGS'de hangi sorular sorulacak? LGS konuları neler? İşte müfredat ve kazanımlar...

    LGS'de hangi sorular sorulacak? LGS konuları neler? İşte müfredat ve kazanımlar...

    Sıradaki Haber