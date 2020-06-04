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    04.06.2020 - 10:29 | | AA

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,25 artışla 109.383,75 puana yükseldi.

    Borsa güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 272,41 puan ve yüzde 0,25 değer kazanarak 109.383,75 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,37 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile bilişim, tek gerileyen ise yüzde 0,04 ile spor oldu.

    Dün yükselişini üst üste 11'inci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazancıyla 109.111,34 puandan tamamladı.

    Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin hafifletilmesi ile ekonomilerdeki toparlanma ve hükümetlerden birbiri ardına gelen teşviklerin, küresel piyasalardaki risk iştahını canlı tuttuğunu söyledi.

    Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 ve 111.600 seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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