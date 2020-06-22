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    22.06.2020 - 10:03 | | AA

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,97 artışla 114.711,23 puana yükseldi.

    Borsa güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 1.099,34 puan ve yüzde 0,97 değer kazanarak 114.711,23 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 2,05 ve holding endeksi yüzde 0,62 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 1,35 ile spor oldu.

    Geçen haftanın son işlem gününde rekor işlem hacmiyle yüzde 0,99 değer kazanan BIST 100 endeksi, 113.611,89 puanla 26 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

    Analistler, bu haftanın açılışında dünya borsalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

    Bu haftanın veri gündeminde, perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'nin büyüme verisinin yanı sıra yarın Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.200 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. 

    Keyif yapmak isterken dünyası şaştıKadıköy’de drone tamircisinde çalışan bir kişi sandalyeye yayılarak oturmak için ayağını masaya uzatmak isteyince yere yığıldı. Yere düşen şahıs neye uğradığını şaşırırken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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