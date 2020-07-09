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    09.07.2020 - 10:05 | | AA

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,54 artışla 119.348,84 puana yükseldi.

    Borsa güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 636,33 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 119.348,84 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 0,68 yükseldi. Sektör endekslerinden en fazla kazandıran yüzde 1,25 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 3,41 ile spor oldu.

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün 120.000 puanın üzerini görmesinin ardından bankacılık hisseleri öncülüğünde gelen satışlarla günü yüzde 0,52 değer kaybıyla 118.712,51 puandan tamamladı.

    Analistler, piyasalarda salgında ikinci dalga endişeleri ile pozitif veriler ve teşviklere dair iyimser beklentilerin fiyatlanmasıyla dalgalı seyrin sürdüğünü belirterek, Libya ve Suriye meselelerinin de odakta bulunduğunu kaydetti.

    Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yatırımcılarla gerçekleştireceği toplantıya dair haber akışının izleneceğini aktaran analistler, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının açıklanacağını söyledi.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 121.600 ve 122.800 seviyelerinin gündeme gelebileceğine işaret ederek, 116.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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