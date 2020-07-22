Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 773,56 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 118.815,56 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,66 yükseldi. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,30 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün 120.585,55 puanla 17 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,04 değer kaybıyla 118.042,00 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 121.000 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.