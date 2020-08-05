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    05.08.2020 - 10:06 | | AA

    Borsa, güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,75 artışla 1.095,29 puandan başladı.

    Borsa, güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 8,13 puan ve yüzde 0,75 değer kazanarak 1.095,29 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 0,73 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,51 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,07 ile turizm oldu.

    Dün, uluslararası borsalarından negatif ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 3,53 değer kaybıyla 1.087,16 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD'de özel sektör istihdamı ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

    Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.060 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

    Lübnan'daki patlamanın yeni görüntüleri!Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde bulunan bir depoda meydana gelen şiddetli patlama nedeniyle Muhammed Al-Amin Camii ve El Rum Hastanesi ağır hasar gördü. Patlama anları bir alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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