BİST1.1070.00EURO8.900.21USD7.480.04ALTIN473.030.48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa güne yükselişle başladı
    ABONE OL
    15.09.2020 - 10:07 | | AA

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,29 artışla 1.110,55 puandan başladı.

    Borsa güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 3,25 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 1.110,55 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,34 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,42 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 4,81 ile spor oldu.

    Dün, geçen haftaki yükseliş eğilimini koruyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kazancıyla 1.107,29 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildirdi.

    Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, yarınki ABD Merkez Bankası kararları öncesi dünya borsalarındaki karışık seyrin devam edebileceğini ve iç dinamiklerin öne çıkacağını söyledi.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

    İzmir'de kaçak kazı faciası: 2 ölüSon dakika haberine göre, İzmir'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı için girdikleri kuyuda zehirlenerek hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri tespit edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! KPSS ortaöğretim başvuruları saat 14.00'te başlayacak

    Son dakika! KPSS ortaöğretim başvuruları saat 14.00'te başlayacak

    Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

    Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (14 Eylül 2020)

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (14 Eylül 2020)

    Sıradaki Haber