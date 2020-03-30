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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günü düşüşle tamamladı
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    30.03.2020 - 18:38 | | AA

    Borsa günü düşüşle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybıyla 88.059,46 puandan tamamladı.

    Borsa günü düşüşle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 65,57 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,56 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,15 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,91 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

    Yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güveni başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 ve 82.500 seviyelerinin destek, 88.500 ve 92.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

    Caddebostan sahili yine kalabalıkİstanbul'da öğleden sonra güneşin açmasıyla Caddebostan Sahili yine doldu.
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