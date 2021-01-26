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26.01.2021 - 18:22 | | AA

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,27 değer kaybederek günü 1.536,11 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

 

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,10 puan azalırken, toplam işlem hacmi 31,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,13 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,39 ile spor oldu.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Piyasa beklentilerinin Fed'in faizleri sabit bırakacağı yönünde olduğunu bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.525 puanın destek, 1.555 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Ömer Çelik: "Müsaade etmeyeceğiz"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Siyasette 'militan' tartışmalarına değinen Ömer Çelik, "Devlet hayatına ve çarkına çomak sokulmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.
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